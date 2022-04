Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: Μπορεί ο κόσμος να σκοτώνει τα παιδιά του, εμείς δεν είμαστε τέτοιοι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ξέσπασμα της Ρούλας Πισπιρίγκου όταν έμαθε για την έρευνα

Ένα απίστευτο ξέσπασμα είχε η Ρούλα Πισπιρίγκου ότι ξεκινά έρευνα για την υπόθεση των τριών νεκρών παιδιών στην Πάτρα.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με την εκπομπή "Τlive" απαντώντας σε ερώτηση για το τι συμβαίνει απάντησε ξεσπώντας και ουρλιάζοντας "ποιος εισαγγελέας είναι αυτός., θέλω το όνομά του. Επειδή βγαίνει ο καθένας και λέει ότι του κατεβαίνει στο κεφάλι τι σημαίνει. Γιατί ξεκίνησε η έρευνα."

Ενώ αυτό που σοκάρει από τη δήλωσή της είναι "μπορεί ο κόσμος να σκοτώνει τα παιδιά του, όμως εμείς δεν είμαστε τέτοιοι".

Παρακάτω το βίντεο με το ξέσπασμα της μάνας

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης σε Ανδρουλάκη: Προέχει να συμμετέχουμε ενεργά στην ανοικοδόμηση της Μαριούπολης

Λύτρας για Ρούλα Πισπιρίγκου: Σπαταλήσαμε καιρό ψάχνοντας για ασφυξία

“Ενώπιος Ενωπίω” η Βίκυ Λέανδρος: η απογοήτευση και η έκπληξη της Παπαρίζου (βίντεο)