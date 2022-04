Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 28 προβλήματα υγείας απειλούν όσους αναρρώνουν από τoν ιό

Τι έχουν δείξει έως σήμερα οι μελέτες για τα προβλήματα υγείας που εκδηλώνουν πολλοί άνθρωποι μετά τη λοίμωξη που προκαλεί ο κορωνοϊός. Τι λένε ειδικοί από τις ΗΠΑ.





Αν έχετε περάσει τη λοίμωξη που προκαλεί ο κορoνοϊός, το νου σας. Μπορεί να αυξάνει μακροπρόθεσμα τον κίνδυνο εκδήλωσης δεκάδων νέων, επικίνδυνων προβλημάτων υγείας, προειδοποιούν οι ειδικοί. Και δεν χρειάζεται να είχατε νοσήσει βαριά από την COVID-19. Ακόμα και ήπια να ήταν, διατρέχετε αυξημένο κίνδυνο για πολλούς μήνες μετά την ανάρρωσή σας.

Οι πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις «συμπεριλαμβάνουν πολλά προβλήματα, που προσβάλλουν διαφορετικά όργανα», λέει ο καθηγητής Νευρολογίας Dr. Jose Biller, πρόεδρος του Τμήματος Νευρολογίας στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Loyola και διευθυντής της Νευρολογικής Κλινικής COVID, στο Σικάγο.

«Μπορεί να είναι οι πνεύμονες ή μπορεί να είναι καρδιαγγειακά προβλήματα. Μπορεί να αφορούν και το νευρικό σύστημα ή να είναι μεταβολικά ή ψυχικά νοσήματα».

Αυτού του είδους οι παρενέργειες εκδηλώνονται μέσα σε 1 χρόνο από την αρχική λοίμωξη. Είναι επίσης πολύ συχνές: προσβάλλουν το τουλάχιστον 10-20% των ανθρώπων που νοσεί ο κορoνοϊός, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Οι ειδικοί έχουν ακόμα πάρα πολλά αναπάντητα ερωτηματικά γι’ αυτές. Δεν γνωρίζουν π.χ. ποιος κινδυνεύει περισσότερο να τις εκδηλώσει. Ούτε πόσο καιρό μπορεί να διαρκέσουν. Όσοι όμως έχουν αναρρώσει από τη λοίμωξη που προκαλεί ο κορoνοϊός, πρέπει να έχουν το νου τους για τα εξής προβλήματα υγείας, λένε οι ειδικοί:

Καρδιολογικές παθήσεις και εγκεφαλικά επεισόδια

Μεγάλη μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο στην ιατρική επιθεώρηση Nature Medicine έδειξε ότι 1 χρόνο μετά την COVID είναι «ιδιαίτερα αυξημένος» ο κίνδυνος καρδιαγγειακών νοσημάτων. Στην πραγματικότητα, οι αναρρώσαντες διατρέχουν 63% μεγαλύτερο κίνδυνο να εκδηλώσουν κάποιο καρδιαγγειακό πρόβλημα, σε σύγκριση με όσους δεν έχουν νοσήσει από COVID.

Τι είδους καρδιαγγειακά προβλήματα μπορεί να παρουσιάσουν; Δεν είναι ούτε ένα, ούτε δύο. Αισίως φθάνουν τα 20, καθώς συμπεριλαμβάνουν:

Καρδιακές αρρυθμίες

Καρδιακή ανεπάρκεια

Στεφανιαία νόσο

Έμφραγμα του μυοκαρδίου

Παροδικά ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια (μίνι εγκεφαλικά)

Εγκεφαλικά επεισόδια

Στηθάγχη

Περικαρδίτιδα

Μυοκαρδίτιδα

Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση

Πνευμονική εμβολή

Ανακοπή καρδιάς

Οι παθήσεις αυτές παρατηρούνται και σε ασθενείς οι οποίοι δεν χρειάστηκαν νοσηλεία στο νοσοκομείο, προειδοποιεί ο Dr. Siddharth Singh, διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής Post-COVID στο Ιατρικό Κέντρο Cedars-Sinai του Λος Άντζελες.

Όπως έδειξε, 1 χρόνο μετά την αρχική λοίμωξη, οι αναρρώσαντες είχαν κατά 40% περισσότερες πιθανότητες να διαγνωστούν με σακχαρώδη διαβήτη. Είχαν επίσης κατά 85% περισσότερες πιθανότητες να χρειασθούν φάρμακα που μειώνουν τα επίπεδα γλυκόζης (σακχάρου) στο αίμα.

Παθήσεις του εγκεφάλου

Η πλειονότητα των ασθενών που παρουσιάζουν μακροχρόνια προβλήματα λόγω κορoνοϊού, έχουν κάποιου βαθμού «θόλωμα» του μυαλού. «Δυσκολεύονται να κάνουν πολλά πράγματα μαζί και να μάθουν κάτι νέο», εξηγεί ο Dr. Biller. «Στη δική μας κλινική, σχεδόν οι τρεις στους τέσσερις ασθενείς με long-COVID παραπονούνται για «θόλωμα» του μυαλού τους».

Επιπλέον, πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Nature έδειξε ότι ο κορoνοϊός μπορεί να επιφέρει συρρίκνωση και ατροφία του εγκεφάλου. Οι 785 αναρρώσαντες, ηλικίας 51-81 ετών, που εντάχθηκαν σε αυτήν, έχασαν περισσότερη φαιά ουσία απ’ ό,τι όσοι δεν νόσησαν από COVID.

Παρουσίαζαν επίσης σημαντικότερη μείωση στον όγκο του εγκεφάλου τους. Είχαν επίσης σημαντικότερη έκπτωση των νοητικών λειτουργιών τους.

Προβλήματα ψυχικής υγείας

Μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο στην ιατρική επιθεώρηση BMJ έδειξε αύξηση κατά 35% στα περιστατικά αγχωδών διαταραχών μετά την COVID. Οι αναρρώσαντες διέτρεχαν επίσης μεγαλύτερο κίνδυνο να εκδηλώσουν κατάθλιψη.

Άλλη μελέτη, που διεξήχθη αμιγώς σε ασθενείς οι οποίοι ξεπέρασαν την COVID στο σπίτι, έδειξε ότι το 20% εξ αυτών εκδήλωσε κατάθλιψη. Στη μελέτη αυτή είχαν συμμετάσχει ως επί το πλείστον νέοι άνθρωποι. Η μέση ηλικία τους ήταν τα 46,6 έτη, έγραψαν οι ερευνητές στην ιατρική επιθεώρηση The Lancet Public Health.

Κόπωση

Η επίμονη κόπωση είναι ένα από τα συχνότερα προβλήματα μετά την ανάρρωση από τη λοίμωξη που προκαλεί ο κορoνοϊός. Στην κλινική του Dr. Biller οι ασθενείς αναφέρουν συχνά ότι νιώθουν «εξαντλητική» κόπωση.

Επιπλέον, μελέτη που είχε ανακοινωθεί στο συνέδριο ESCMID τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε δείξει ότι επί μήνες μετά την ανάρρωσή τους, περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς παραπονούνταν για επίμονη κόπωση. Πολλοί από τους συμμετέχοντες ήταν νέοι (ηλικίες κάτω των 50 ετών) και είχαν εκδηλώσει ήπια COVID.

Τι μπορείτε να κάνετε

Μολονότι οι κίνδυνοι που κρύβει ο κορoνοϊός είναι σοβαροί, οι ειδικοί λένε πως δεν υπάρχει λόγος πανικού. Το σημαντικό, λένε, είναι να προστατευθείτε όσο το δυνατόν καλύτερα.

Φροντίστε, λοιπόν, να εμβολισθείτε κατά της COVID και να λαμβάνετε μέτρα προστασίας για να μην κολλήσετε, αν το έχετε αποφύγει έως τώρα. Αν έχετε νοσήσει από COVID, είναι σημαντικό να φροντίζετε τον εαυτό σας. Να τρώτε υγιεινά και να κοιμάστε τουλάχιστον 7-8 ώρες κάθε βράδυ, συνιστά ο Dr. Singh.

Αν έχετε επίμονα συμπτώματα μετά την COVID, συμβουλευθείτε τον γιατρό σας ή μια Κλινική Post-COVID. Προσπαθήστε, τέλος, να χαλαρώνετε και φροντίστε την ψυχική υγεία σας, διότι είναι αλληλένδετη με την σωματική.

πηγή: iatropedia.gr

