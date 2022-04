Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: Η δικογραφία που την “έκαψε”

Πραγματικά σοκαριστικές είναι οι καταθέσεις γιατρών και νοσηλευτών του «Παίδων» όπου κατέληξε η Τζωρτζίνα.

Όσα περιέγραψαν στο «Ανθρωποκτονιών» οι γιατροί και νοσηλευτές του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» και η κατάθεση του ιατροδικαστή Σωτήρη Μπουζιάνη αναφορικά με την κεταμίνη που ανιχνεύτηκε στον οργανισμό της 9χρονης Τζωρτζίνας Δασκαλάκη από την Πάτρα οδήγησαν στην εξιχνίαση της δολοφονίας του άτυχου κοριτσιού από την ίδια του τη μητέρα, Ρούλα Πισπιρίγκου.

Τα παραπάνω στοιχεία παρατίθενται στη δικογραφία που συνέταξε η Αστυνομία για την πολύκροτη υπόθεση, βάσει της οποίας η 33χρονη συνελήφθη αντιμετωπίζοντας δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Η 9χρονη Τζωρτζίνα κατέληξε το μεσημέρι της 29ης Ιανουαρίου, με τη μητέρα της να ενημερώνει στις 2.30 μ.μ. τους γιατρούς ότι η κόρη της υπέστη ανακοπή. Έγιναν προσπάθειες ανάνηψης για περίπου μία ώρα, δίχως όμως επιτυχία, και το παιδί θεωρήθηκε νεκρό στις 3.50 μ.μ.

Νοσηλεύτρια του νοσοκομείου κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι είδε την κατηγορουμένη να πλησιάζει προς το μέρος της σε αναζήτηση νοσοκόμου. Περιέγραψε ωστόσο ότι ο τρόπος που περπατούσε και το γεγονός ότι δεν καλούσε σε βοήθεια της έδωσαν αρχικά την εντύπωση ότι ήθελε να της ζητήσει κάποιο σεντόνι ή κάτι παρεμφερές. Σύμφωνα με την κατάθεση της νοσηλεύτριας, η Ρούλα Πισπιρίγκου την πλησίασε και της είπε χαμηλόφωνα κάτι που αρχικά δυσκολεύτηκε να ακούσει. Μόλις όμως κατάλαβε ότι το παιδί είχε υποστεί ανακοπή, έτρεξε μαζί με άλλους νοσηλευτές και γιατρούς στο δωμάτιο. Μπαίνοντας διαπίστωσαν ότι το οξύμετρο που είχε τοποθετηθεί στο παιδί προκειμένου να ειδοποιηθούν σε περίπτωση πτώσης των σφυγμών είχε μυστηριωδώς αφαιρεθεί από την Τζωρτζίνα.

Γιατροί και νοσηλευτές περιέγραψαν ακόμα ότι ένα 24ωρο πριν από τον θάνατο της 9χρονης, η Ρούλα Πισπιρίγκου τούς είχε αναφέρει σχετικά με τα επεισόδια βραδυκαρδίας της κόρης της ότι «αυτά τα επεισόδια που είδατε δεν είναι τίποτα. Το μεγάλο επεισόδιο δεν το έχει κάνει ακόμα», προαναγγέλλοντας ουσιαστικά όσα θα ακολουθούσαν.

Ενδεικτικό της καχυποψίας που γεννήθηκε στους γιατρούς για τον ρόλο της 33χρονης στην υπόθεση ήταν ότι της απαγόρευσαν να ταΐζει η ίδια την κόρη της μέσω γαστροστομίας, όπως συνέβαινε τις πρώτες ημέρες της νοσηλείας. Η Ρούλα Πισπιρίγκου, εξάλλου, είχε ρωτήσει τους νοσηλευτές εάν στα δωμάτια λειτουργούν κάμερες ασφαλείας, ενώ όσες φορές η Τζωρτζίνα αντιμετώπισε επεισόδια σπασμών, βραδυκαρδίας ή ακόμα και ανακοπές βρισκόταν μόνη με τη μητέρα της στο δωμάτιο νοσηλείας. Ο θάνατός της, ενδεικτικά, επήλθε δύο εικοσιτετράωρα αφότου ο πατέρας της, Μάνος Δασκαλάκης, και εν διαστάσει σύζυγος της κατηγορουμένης, είχε αποχωρήσει από το νοσοκομείο.

Εντός 10 λεπτών

Οι καταθέσεις γιατρών και νοσηλευτών βοήθησαν τους αστυνομικούς να σχηματίσουν μια καθαρή εικόνα για τον ρόλο της 33χρονης στην υπόθεση. Ήταν όμως το αποτέλεσμα των τοξικολογικών εξετάσεων αυτό που οδήγησε στη σύλληψή της. Στον οργανισμό της 9χρονης ανιχνεύτηκε ποσότητα κεταμίνης σε συγκέντρωση 6,5 μικρογραμμαρίων ανά χιλιοστόλιτρο. Όταν έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα των τοξικολογικών, ο ιατροδικαστής που χειρίστηκε την υπόθεση, Νίκος Μπουζιάνης, κλήθηκε για κατάθεση στο «Ανθρωποκτονιών».

Είπε ότι ο θάνατος της 9χρονης επήλθε σε λιγότερο από δέκα λεπτά από τη στιγμή που της χορηγήθηκε η ουσία, ενώ εκτίμησε ότι η χορήγηση έγινε ενδοφλεβίως. Φέρεται ακόμα να είπε στους αστυνομικούς ότι η συγκεκριμένη δόση κεταμίνης θα μπορούσε να επιφέρει τον θάνατο ακόμα και ενός ενηλίκου, πολλώ δε μάλλον της 9χρονης Τζωρτζίνας.

Η 33χρονη μετήχθη χθες ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα. Κατά την παραμονή της στη ΓΑΔΑ και σε μια άτυπη συζήτηση που είχε με τους αστυνομικούς, αρνήθηκε ότι έδωσε κεταμίνη στο παιδί της και ισχυρίστηκε πως μέχρι λίγη ώρα πριν από τη σύλληψή της δεν ήξερε τι είναι η συγκεκριμένη ουσία. «Όταν μου χτυπήσατε την πόρτα, έψαχνα στο Google να μάθω τι είναι η κεταμίνη», φέρεται να τους είπε.

Ερευνών συνέχεια

Την ίδια στιγμή, Αστυνομία και Δικαιοσύνη αναμένεται –πιθανόν στο στάδιο της κύριας ανάκρισης– να συνεχίσουν την έρευνα προκειμένου να διαλευκανθούν και οι θάνατοι από ανακοπή καρδιάς των άλλων δύο παιδιών της οικογένειας, της 3,5 ετών Μαλένας και της μόλις 6 μηνών Ιριδας, στο διάστημα από το 2019 έως το 2021. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν κρατηθεί δείγματα ιστών και αναμένεται να γίνουν νέες εξετάσεις προκειμένου –μετά και τα νέα δεδομένα– να αξιολογηθούν εκ νέου. Στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους, αστυνομικοί εκτιμούν πως και τα άλλα δύο παιδιά της οικογένειας έχουν δολοφονηθεί με τον ίδιο τρόπο από τη μητέρα τους.

Πάντως, ιατροδικαστικές πηγές αναφέρουν ότι οι ίδιες τοξικολογικές είχαν γίνει και στην περίπτωση της Μαλένας, χωρίς να προκύψουν ευρήματα.

