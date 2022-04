Πολιτισμός

Πέθανε ο κορυφαίος φωτογράφος μόδας, Πατρίκ Ντεμαρσελιέ

Ο Γάλλος φωτογράφος, Πατρίκ Ντεμαρσελιέ γνωστός για τη δημιουργία εικόνων διάσημων με μια πινελιά υψηλής ραπτικής, πέθανε σε ηλικία 78 ετών, σύμφωνα με ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram.

Τα ασπρόμαυρα πορτρέτα διάσημων, όπως του Λεονάρντο Ντι Κάπριο και της Κέιτ Μος, παρέμεναν σημεία αναφοράς πολλές δεκαετίες μετά τη λήψη τους. Αλλά οι πιο διάσημες φωτογραφίες του Πατρίκ Ντεμαρσελιέ ήταν αυτές της πριγκίπισσας Νταϊάνα, την οποία φωτογράφισε για πρώτη φορά το 1989. Ήταν ο πρώτος μη Βρετανός φωτογράφος που του ζητήθηκε να φωτογραφίσει τη βασιλική οικογένεια του Ηνωμένου Βασιλείου.

Βοήθησε επίσης στον καθορισμό της εμφάνισης του Harper’s Bazaar τη δεκαετία του 1990 υπό τη θρυλική αρχισυντάκτρια Λιζ Τίλμπερις. Η φωτογραφία του supermodel Λίντα Εβαντζελίστα για το τεύχος Σεπτεμβρίου 1992, «Enter the Era of Elegance», παραμένει ένα από τα πιο εντυπωσιακά και αξιομνημόνευτα εξώφυλλα στην ιστορία των περιοδικών.

Γεννημένος το 1943 κοντά στο Παρίσι και μεγαλωμένος στη Χάβρη της Νορμανδίας, ο Ντεμαρσελιέ άρχισε να ασχολείται με τη φωτογραφία ως έφηβος. Μέχρι το 1975, όταν ήταν στις αρχές των 30 του, είχε μετακομίσει στη Νέα Υόρκη και άρχισε να φωτογραφίζει για εξώφυλλα περιοδικών και διαφημιστικές καμπάνιες, με πελάτες τα brand Gap και Chanel, Dior. Αν και ήταν Γάλλος, ο Ντεμαρσελιέ εργαζόταν κυρίως στην Αμερική για αμερικανικά περιοδικά.

Το 2018, καθώς ο κόσμος της μόδας ήταν αντιμέτωπος με την ιστορία της σεξουαλικής παρενόχλησης και της κατάχρησης εξουσίας, ο Πατρίκ Ντεμαρσελιέ ήταν θέμα σε άρθρο στη The Boston Globe στο οποίο πολλά μοντέλα κατήγγειλαν σεξουαλικές επιθέσεις. Αρνήθηκε τις κατηγορίες, αλλά η σχέση του με τον Conde Nast τερματίστηκε.

Ο γιος του, Βίκτορ Ντεμαρσελιέ είναι επίσης φωτογράφος.

