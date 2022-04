Life

“‘Ηλιος”: Η Μυρτώ Αλικάκη το νέο πρόσωπο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Μυρτώ Αλικάκη μπαίνει στο σημερινό επεισόδιο της σειράς «Ήλιος» και θα ενσαρκώσει την Γεωργία Κοτζιά.

Νέο πρόσωπο μπαίνει από σήμερα στην καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1, « Ήλιος». Η Γεωργία Κοτζιά ενσαρκώνεται από τη Μυρτώ Αλικάκη. Ο νέος ρόλος και η περίληψη του σημερινού επεισοδίου.

Η Γεωργία είναι μια γυναίκα που έχει κάνει ήδη ένα κύκλο ζωής. Παντρεμένη με τον Παύλο, ζει την πιο τραγική απώλεια όταν η κόρη τους χάνεται σε δυστύχημα. Βλέπει τη ζωή της να διαλύεται καθώς η ίδια βουλιάζει στη θλίψη και βρίσκει μόνη διέξοδο στη φυγή. Απομακρύνεται από τη ζωή που είχε και από τον Παύλο που πενθεί, πιστεύοντας πως η απόσταση θα επουλώσει τις πληγές της. Ένα χρόνο μετά, έχει σταθεί στα πόδια της και αναζητά τη ζωή που έχασε, το σύντροφό της, το σπίτι της. Έχει συμφιλιωθεί με τη ζωή και ζητά μια δεύτερη ευκαιρία για οικογένεια, ελπίζοντας να μην είναι πολύ αργά...

Τι θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο του «Ήλιου» στις 16:00

Η Αθηνά είναι σίγουρη πια πως ο Στέφανος άρπαξε το παιδί της από το αυτοκίνητο και τον καλεί στο Τμήμα για κατάθεση. Η Άρτεμις παραδέχεται το λάθος της στη Λήδα με την ελπίδα να την πείσει να μην προχωρήσει σε καταγγελία. Ο Παύλος και η Αλίκη έρχονται πιο κοντά όταν βγαίνουν οι δυο τους σε ένα εστιατόριο για να γιορτάσουν την επανασύνδεση της Αζίζας με την οικογένεια της. Ο Παύλος νιώθει όμορφα για την σχέση που έχει αναπτύξει με την Αλίκη, όμως πάνω που αρχίζει να αισθάνεται ξανά ζωντανός, δέχεται μία απρόσμενη επίσκεψη από ένα πρόσωπο του παρελθόντος...

Ο Μιχάλης, πληγωμένος από τον χωρισμό του με τη Νέλλη, αποφασίζει να φύγει από την Καβάλα. Η αστυνομία βρίσκει το πτώμα μίας γυναίκας κοντά στη φάρμα. Όλα δείχνουν πως πρόκειται ξανά για χτύπημα του κατά συρροή δολοφόνου που σκοτώνει νοσοκόμες πάντα με τον ίδιο τρόπο. Στον τόπο του εγκλήματος ανακαλύπτουν ένα στοιχείο, που θα τους οδηγήσει στους υπαλλήλους της φάρμας και ο Χρήστος στρέφει τις υποψίες του στον Αντρέα. Όλοι ανησυχούν για την Αθηνά και πιστεύουν πως η εμμονή της με τον Στέφανο την κάνει να χάνει την επαφή της με την πραγματικότητα. Ο Αχιλλέας της προτείνει μία αγωγή με φάρμακα. Η Αθηνά βρίσκεται σε απόγνωση που κανείς δεν την πιστεύει και αποφασίζει να κάνει μία πολύ δραστική κίνηση…

Ειδήσεις σήμερα:

Ρούλα Πισπιρίγκου: Η δικογραφία που την “έκαψε”

Καλαμάτα: Στη φυλακή κατηγορούμενος για βιασμό της ανιψιάς του

Βόλος: Γυναίκα σφήνωσε στην μπανιέρα για 4 ημέρες