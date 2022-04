Life

“Η Φάρμα”: Επιστροφές... καταστροφές το τριήμερο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μία ανάσα πριν τον τελικό παλιοί παίκτες "εισβάλλουν" στη Φάρμα και φέρνουν τα "πάνω - κάτω". Τι θα δούμε το τριήμερο στον ΑΝΤ1.

Μία νέα εβδομάδα ξεκινά για τη ΦΑΡΜΑ, η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. Η πόρτα ανοίγει και γνώριμα πρόσωπα «εισβάλουν», διεκδικώντας ξανά μια θέση στον ΤΕΛΙΚΟ. Επιστροφές… καταστροφές; Μια εβδομάδα πριν τους ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΥΣ, στη ΦΑΡΜΑ ξαναμπαίνουν οι: Μαίρη Μηλιαρέση, Δήμος Περπερίδης, Νίκη Χαντσαρίδου, Νεόφυτος Ηλία, Νάιρα Αλεξοπούλου, Γρηγόρης Αναστασιάδης, Αθανασία Τσουμελέκα, Αστρινός Χαραλαμπάκης.

Από τους 8 παίκτες που επιστρέφουν μόνο 4 θα συνεχίσουν στη ΦΑΡΜΑ και την επόμενη εβδομάδα, την ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΩΝ. Οι 4 παίκτες που έχουν παραμείνει στη ΦΑΡΜΑ, Μάνος Πανταζής, Φανή Χαλκιά, Βασίλης Λέντζος & Κουτσαβάκης, έχουν κερδίσει δικαιωματικά τις άλλες 4 θέσεις στην ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΩΝ.

Η επιστροφή παλιών παικτών προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις, αλλά και δημιουργεί πολλές απορίες για το πώς έχουν διαμορφωθεί οι σχέσεις μέσα στη ΦΑΡΜΑ.

Οι παλιές αγάπες δεν ξεχνιούνται και η Αθανασία σχολιάζει στον Κουτσαβάκη και στη Νάιρα ότι η Αγγελική ήταν η «κακιά» της παρέας, ενώ η Σάσα ήταν το «μωρό».

Ο Νεόφυτος είναι αυτός που δείχνει ο πιο αλλαγμένος και ο πιο αποφασισμένος για να φτάσει στον ΤΕΛΙΚΟ. Σε σχέση με την προηγούμενή του παρουσία στη ΦΑΡΜΑ, είναι πιο ομιλητικός και δεν διστάζει, μάλιστα, να έρθει σε σύγκρουση με παίκτες που θεωρεί ότι έχουν κινηθεί ύπουλα.

Απόψε, ο Σάκης ανακοινώνει τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες θα προκύψουν οι 4 παίκτες, από αυτούς που έχουν επιστρέψει, που θα βρεθούν ένα βήμα πιο κοντά στον ΤΕΛΙΚΟ.

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ: Και οι 12 θα ψηφίσουν τον παίκτη που θα προχωρήσει την επόμενη εβδομάδα.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ: Και οι 12 θα ψηφίσουν τον παίκτη που δεν θέλουν να προχωρήσει την επόμενη εβδομάδα.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ: Οι 6 παίκτες που θα παραμείνουν μετά τις δύο ψηφοφορίες θα αγωνιστούν και ο νικητής θα προκριθεί στην εβδομάδα των ΗΜΙΤΕΛΙΚΩΝ, ενώ ο ηττημένος θα αποχωρίσει. Οι υπόλοιποι 4 θα αγωνιστούν ξανά σε δύο ζευγάρια, τα οποία θα ορίσει ο ΑΡΧΗΓΟΣ.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΖΕΥΓΑΡΙΑ: Οι 4 αγωνίζονται σε δύο ζευγάρια. Νικητής κάθε ζευγαριού θα είναι αυτός που θα φτάσει πρώτος στις δύο νίκες.

Οι δυο ψηφοφορίες δημιουργούν διάφορα πηγαδάκια και ομάδες, με στόχο την παραμονή και την πρόκριση.

Οι «παλιοί» προτιμούν να προχωρήσουν οι πιο αδύναμοι από αυτούς που επέστρεψαν. Ταυτόχρονα, αυτοί που επέστρεψαν προσπαθούν να βρουν τρόπο να μην χαθούν οι ψήφοι τους. Έτσι 5 από αυτούς, ο Δήμος, ο Γρηγόρης, η Νάιρα, ο Νεόφυτος και η Νίκη προχωράνε σε κλήρωση. Το όνομα που θα βγει θα πάρει τις ψήφους τους. Βγαίνει το όνομα του Γρηγόρη.

Στο τραπέζι πριν τη θετική ψηφοφορία, υπάρχει ένταση ειδικά ανάμεσα στην Αθανασία, τη Μαίρη και στους 5 που έκαναν την κλήρωση.

Ποιος, τελικά, θα κερδίσει τη 1 η θέση για την ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΩΝ;

θέση για την ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΩΝ; Ποιος θα αποχωρήσει από την ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ;

Ποιοι άλλοι 3 παίκτες θα κερδίσουν στα ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ και θα προχωρήσουν στην ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΩΝ;