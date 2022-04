Κοινωνία

Δίκη Λιγνάδη: Η κατάθεση του 25χρονου

Τι υποστήριξε στην κατάθεσή του ο άνδρας που καταγγέλλει για βιασμό τον Δημήτρη Λιγνάδη.

Με την κατάθεση του δεύτερου μηνυτή που έχει καταγγείλει βιασμό του από τον Δημήτρη Λιγνάδη συνεχίζεται η δίκη του άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.

Το φερόμενο θύμα, που καταγγέλει ότι υπέστη βιασμό από τον ηθοποιό ενώ δεν είχε κλείσει τα 17 χρόνια του, υποστήριξε στο δικαστήριο ότι ο τρόπος που τον προσέγγισε ο κατηγορούμενος, εξαίροντας την ομορφιά του, τον ενθουσίασε, καθώς, όπως είπε, «πίστευα ότι ήταν ο άνθρωπος που θα μου έδειχνε το μέλλον μου. Τι μπορούσα να γίνω».

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, γνωρίστηκε με τον ηθοποιό το 2015 σε ένα gay bar στο Μοναστηράκι και ενθουσιάστηκε μαζί του γιατί του φάνηκε «ανοιχτόμυαλος», ενώ, όπως ισχυρίστηκε, τον είχε ερωτευτεί.

Ο 25χρονος σήμερα Αιγύπτιος υπήκοος, κατέθεσε πως όταν γνώρισε τον Δημήτρη Λιγνάδη ένιωσε ότι βρήκε έναν άνθρωπο να τον καταλαβαίνει, καθώς δεν είχε υποστήριξη και αποδοχή από την οικογένειά του: «Είχα ενθουσιαστεί. Έβλεπα έναν άνθρωπο ανοιχτόμυαλο, τόσο μπροστά! Εγώ κρυβόμουν από τους γονείς μου για να βάψω λίγο το φρύδι μου ας πούμε. Κάναμε συζητήσεις και μου έλεγε ότι μου αξίζει κάτι πολύ καλύτερο, συζητήσεις για το σεξ και για όσα είχε κάνει εκείνος. Μου έλεγε τι έχει κάνει στο σεξ και πώς θα έπρεπε να είναι το σεξ».

Ο δεύτερος μηνυτής του ηθοποιού περιέγραψε στο δικαστήριο τον βιασμό που ισχυρίζεται ότι υπέστη τον Ιούλιο του 2015 στην Επίδαυρο, όπου είχε πάει με φίλους του και τον κατηγορούμενο ενόψει παράστασης που ήθελε να παρακολουθήσει ο Λιγνάδης. Νωρίτερα, στην κατάθεση του ανέφερε πως στο σπίτι του καλλιτέχνη είχε δει «άλλα αγόρια», με τα οποία ο κατηγορούμενος είχε «σεξουαλικές επαφές», ενώ για τη σχέση του ίδιου με τον καλλιτέχνη, πριν την Επίδαυρο, ο μάρτυρας υποστήριξε πως είχαν κάποιες σεξουαλικές επαφές και ότι «ήταν πολύ ρομαντικά».

Ο 25χρονος είπε στους δικαστές πως κατήγγειλε τον Δημήτρη Λιγνάδη «για να υπάρξει δικαιοσύνη», συμπληρώνοντας αρκετά φορτισμένος: «Δεν γίνεται ένα ακόμη άτομο να με εκμεταλλευτεί και να μην υπάρξει δικαιοσύνη».

