Καιρός: σκόνη, βροχές και χιόνια το Σάββατο

Το Σάββατο στα δυτικά προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά κατά διαστήματα πιθανώς να είναι ισχυρές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές στα βόρεια όπου πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα είναι σχετικά αυξημένες, βαθμιαία όμως θα περιοριστούν στα νοτιοανατολικά της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στα βορειοδυτικά τους 13 με 15 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 22 και στα νησιά του Αιγαίου κατά τόπους τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτίων διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θράκη θα σημειωθούν αυξημένες νεφώσεις τις πρώτες πρωινές ώρες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές Μακεδονίας λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο Θρακικό τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά είναι πιθανώς να είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ήπειρού και της δυτικής Στερεάς. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα κυμανθεί από 06 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο προβλέπονται αραιές νεφώσεις, που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη αναμένονται αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 και στη βόρεια Κρήτη έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα βόρεια τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια αναμένονται αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Την Κυριακή 3 Απριλίου στη δυτική και βόρεια χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από τα δυτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φθάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 15 με 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

