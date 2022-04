Κόσμος

Ουκρανία: Εκκένωση 2.000 αμάχων από τη Μαριούπολη

Ti ανέφερε το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης σε δήλωση στο Telegram σύμφωνα με το CNN.

Περίπου 2.000 άμαχοι βρίσκονται αυτή την ώρα σε λεωφορεία που κατευθύνονται από την παράκτια πόλη Μπερντιάνσκ προς την πόλη Ζαπορίζια που ελέγχεται από την ουκρανική κυβέρνηση, μεταφέροντας πολίτες από την πολιορκούμενη Μαριούπολη.

«Η συνοδεία εκκένωσης αναχώρησε από το Μπερντιάνσκ για τη Ζαπορίζια», ανέφερε το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης σε δήλωση στο Telegram σύμφωνα με το CNN.

«Πολλά ιδιωτικά οχήματα έχουν ενταχθεί στα 42 λεωφορεία που συνοδεύονται από οχήματα του Ερυθρού Σταυρού και της SES (Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης). Σήμερα αναμένουμε την άφιξη ενός αριθμού ρεκόρ κατοίκων της Μαριούπολης» τονίζεται.

"Δεν υπάρχει ανθρωπιστικός διάδρομος στη Μαριούπολη" κατήγγειλε νωρίτερα ο σύμβουλος του δημάρχου της πόλης αυτής της νότιας Ουκρανίας. Η πολιορκούμενη Μαριούπολη παραμένει κλειστή για όποιον θέλει να εισέλθει και είναι "πολύ επικίνδυνη" για όποιον επιχειρήσει να φύγει με ιδιωτικό μέσο, τόνισε ο Πέτρο Αντριουστσένκο.

Το γραφείο του δημάρχου της πόλης εκτιμά ότι μέχρι στιγμής 5.000 κάτοικοι της πόλης έχουν σκοτωθεί. Στις αρχές της εβδομάδας ο δήμαρχος εκτίμησε ότι ο αριθμός των κατοίκων που έχουν απομείνει στην πόλη ανέρχεται σε 170.000.

Περίπου 30 τούρκοι πολίτες παραμένουν ακόμη στην πολιορκημένη Μαριούπολη, το επίκεντρο της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Σε συνέντευξη Τύπου ο Τσαβούσογλου είπε ότι 87 τούρκοι πολίτες παραμένουν στην Ουκρανία με τον συνολικό αριθμό να ανέρχεται σε περίπου 190 ανθρώπους περιλαμβανομένων όσων τους συνοδεύουν.

Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Μαριούπολη έπειτα από πάνω από ένα μήνα ανελέητων ρωσικών βομβαρδισμών.

