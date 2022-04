Κοινωνία

ΕΛΑΣ: Η Ρούλα Πισπιρίγκου διέψευσε τις καταγγελίες για ξυλοδαρμό

Τι αναφέρει στην ανακοίνωση της η ΕΛΑΣ για τις καταγγελίες για ξυλοδαρμό της Ρούλας Πισπιρίγκου από τη μητέρα και την αδερφή της

Η μητέρα και η αδερφή της Ρούλας Πισπιρίγκου κατήγγειλαν ότι η κατηγορούμενη ξυλοκοπήθηκε στη ΓΑΔΑ, όπου και κρατείται τα τελευταία εικοσιτετράωρα.

Οι ισχυρισμοί μάνας και αδελφής της Ρούλας Πισπιρίγκου



«Όταν την είδα πονούσε φρικτά και δεν μπορούσε να σηκωθεί. Αυτά έγιναν μετά τη σύλληψη της. Πονάει το παιδί μου» τόνισε η μητέρα της.



Για τον Μάνο Δασκαλάκη είπε: «Έχει αποστασιοποιηθεί πλήρως από την κόρη μου, δεν απαντά και δεν σηκώνει τα τηλέφωνα, είναι εξαφανισμένος».



Από την πλευρά της η αδερφή της Ρούλας ισχυρίστηκε: «Είδα ότι ηταν ταλαιπωρημένη. Φαινόταν χτυπημένη. «η ρωτήσαμε αν την χτύπησαν, από φόβο δεν μας απαντούσε αλλά έδειχνε με τα μάτια της τα σημεία γιατί φοβόταν τους αστυνομικούς. Εγώ θα το κυνηγήσω μέχρι τέλους».

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

"Αναφορικά με καταγγελία, που αναπαράχθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή και αφορούσε σε φερόμενη βιαιοπραγία αστυνομικών σε βάρος κρατούμενης στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοινώνεται ότι λήφθηκε κατάθεση της κρατούμενης, στην οποία διέψευσε τα καταγγελλόμενα, ενώ επιπλέον εξετάστηκε από ιατροδικαστή και δεν προέκυψε τραυματισμός της".

