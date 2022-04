Κόσμος

Πούτιν - Ερντογάν: επικοινωνία για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, δήλωσε νωρίτερα πως θα ανανεώσει την πρότασή του να φιλοξενήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Κορύφωση των προσπαθειών της επιθυμεί η Τουρκία με συνάντηση των δύο ηγετών Ρωσίας και Ουκρανίας, είπε στον Ρώσο ομόλογό του Βλαδιμίρ Πούτιν ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν κατά την τηλεφωνική τους επικοινωνία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, Ερντογάν και Πούτιν συζήτησαν τη συνάντηση της ρωσικής και ουκρανικής αντιπροσωπείας την Τρίτη στην Κωνσταντινούπολη.

Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία, ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε ότι η θετική και εποικοδομητική συνάντηση των ρωσο-ουκρανικών αντιπροσωπειών στην Κωνσταντινούπολη δημιούργησε ελπίδες για ειρήνη.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι είναι σημαντικό τα μέρη να ενεργούν με κοινή λογική και να διατηρήσουν τον διάλογο, προσθέτοντας ότι θέλουν κορύφωση των προσπαθειών τους φέρνοντας κοντά τον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν και τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Από την πλευρά του ο Ρώσος Πρόεδρος ευχαρίστησε επίσης τον Ταγίπ Ερντογάν για τη διοργάνωση της συνάντησης των διαπραγματευτικών αντιπροσωπειών Ρωσίας-Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν είχε δηλώσει νωρίτερα σήμερα, μετά την προσευχή στην Αγία Σοφία, ότι θα πει στον Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την τηλεφωνική επικοινωνία τους ότι ο ίδιος και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρέπει να κάνουν μία προσπάθεια να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα της περιοχής του Ντονμπάς και της Κριμαίας.

Απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στην Κωνσταντινούπολη, ο Ερντογάν είπε ότι το τηλεφώνημα με τον Πούτιν θα γίνει στις 16.00 (ώρα Τουρκίας και Ελλάδος) και ότι θα ανανεώσει την πρότασή του να φιλοξενήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα στους προέδρους της Ουκρανίας και της Ρωσίας, υπέρ των οποίων τάχθηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την χθεσινή του συνομιλία με τον τούρκο πρόεδρο.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας δήλωσε ότι η χώρα του θα ήταν ευγνώμων προς την Τουρκία, αν συνέβαλλε στην οργάνωση συνάντησης Ζελένσκι-Πούτιν.

Όπως τόνισε ο τούρ5κος πρόεδρος σε δηλώσεις του μετά την προσευχή στην Αγια Σοφία, "Την ημερομηνία θα την καθορίσουν εκείνοι, αν μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε τη σύνοδο κορυφής των ηγετών στην Κωνσταντινούπολη και μετατρέψουμε την αρνητική τάση σε θετική, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι ως Τουρκία."

