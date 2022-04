Πολιτισμός

Ουκρανία - Οδησσός: ο ΕΕΣ παρέδωσε άλλους 50 τόνους βοήθειας (εικόνες)

Μεγάλη η συνεισφορά του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε ανθρωπιστική βοήθεια στην πληττόμενη Ουκρανία.

Την Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2022, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παρέδωσε επιτυχώς πενήντα (50) τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στο Τσερνιβτσί της Ουκρανίας, προκειμένου να διατεθούν άμεσα στους πληγέντες του πολέμου. Σύμφωνα με τον Ουκρανικό Ερυθρό Σταυρό η βοήθεια που κατέφθασε από την Ελλάδα, θα ενισχύσει την ευρύτερη περιοχή της Οδησσού.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της Πέμπτης (31/3) και μετά από τριήμερο ταξίδι, η ανθρωπιστική αποστολή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρούέφτασε στο Τσερνιβτσί της Ουκρανίας, όπου παρέδωσεπενήντα (50) τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας (τρόφιμα μακράς διάρκειας, εμφιαλωμένα νερά, υγειονομικό υλικό, φάρμακα, ηλεκτρικές γεννήτριες κ.α.) προς ενίσχυση των πληγέντων της Ουκρανίας.

Πρόκειται για την 3η ανθρωπιστική αποστολή που απέστειλε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εντός του Μαρτίου (περίπου 100 τόνοι συνολικά), μεταφέροντας την αγάπη του κόσμου, από όλη την Ελλάδα,στους ευάλωτουςσυνανθρώπους μας στην Ουκρανία. Ο Ουκρανικός Ερυθρός Σταυρός ενημέρωσε ότι το ανθρωπιστικό υλικό θα διατεθεί άμεσα στην πληττόμενη από τον πόλεμο Οδησσό.

Υπενθυμίζεται ότι, η Κινητή Μονάδα Υγείας του Ε.Ε.Σ,στελεχωμένη από νοσηλεύτριες και τους εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες του Ε.Ε.Σ, παραμένει από τις αρχές Μαρτίουστο Σιρέτ της Ρουμανίας (σύνορα με Ουκρανία), προσφέροντας πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη στους εκτοπισμένους Ουκρανούς (περίπου 50-60 περιστατικά ημερησίως) που διαφεύγουν από τη χώρα μέσω της Ρουμανίας.

Για να δείτε πώς μπορείτε να βοηθήσετε τους πληγέντες του πολέμου μέσω του Ε.Ε.Σ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: www.redcross.gr

