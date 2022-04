Life

ΑΝΤ1 - Τηλεθέαση: οι πρωτιές του Μαρτίου

Οι εκπομπές, τα ποσοστά τηλεθέασης και η διαφορά από τον ανταγωνισμό.

Αναλυτικά στοιχεία για τις εκπομπές του, που έκοψαν πρώτες το νήμα της τηλεθέασης τον Μάρτιο στην ζώνη μετάδοσης τους, δημοσιοποίησε ο ΑΝΤ1.

«ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ»: Στην πρώτη θέση για ακόμα έναν μήνα

Στην πρώτη θέση στη ζώνη προβολής του ήταν και τον Μάρτιο η εκπομπή «Το Πρωινό», που πέρασε και πάλι μπροστά από τον ανταγωνισμό, σημειώνοντας σημαντικές πρωτιές.

Η εκπομπή της Φαίης Σκορδά και του Γιώργου Λιάγκα κατέγραψε μέσο όρο 13,3%, στο δυναμικό κοινό 18-54, και ήταν η πρώτη επιλογή των τηλεθεατών για την ψυχαγωγία και την ενημέρωσή τους.

Το πιο πιστό κοινό του «Πρωινού» ήταν οι γυναίκες, όπου σε επιμέρους ηλικιακή ομάδα σημείωσε 18,3%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η υψηλότερη επίδοση του «Πρωινού» ήταν την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου, όπου στο δυναμικό κοινό 18-54 κατέγραψε μερίδιο 16,2%.

Στην πρώτη θέση της τηλεθέασης το «ROUK ZOUK» και τον Μάρτιο

Στην πρώτη θέση παραμένει το «Rouk Zouk» με εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης και τον Μάρτιο! Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι με τη Ζέτα Μακρυπούλια που χαρίζει κάθε μεσημέρι γέλιο, σαρδάμ και ατάκες ήταν πρώτο στο δυναμικό κοινό 18-54 για τον μήνα Μάρτιο στη ζώνη προβολής του με ποσοστό 20,1% αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό τουλάχιστον 8,1 μονάδες.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Rouk Zouk σε επιμέρους γυναικείο κοινό (ηλικίας 18-24) «χτύπησε» μέχρι και 29%, ενώ στους άντρες 25-34 άγγιξε το 23,6%!

Κυριαρχία των «ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ» και τον Μάρτιο

Απόλυτοι κυρίαρχοι στη μάχη της τηλεθέασης ήταν και τον Μάρτιο ο Αντώνης Κανάκης με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση.

Οι «Ράδιο Αρβύλα» ήταν πρώτοι στην προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού, στη ζώνη προβολής τους στο δυναμικό κοινό 18-54 (και όχι μόνο), με μέσο όρο 20,3%.

Η εκπομπή άφησε πίσω της τον ανταγωνισμό με 7,9 μονάδες διαφορά, έχοντας μαζί της καθημερινά κατά μέσο όρο περίπου 1.530.000 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού, για τουλάχιστον 1’.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαρτίου, η εκπομπή κατέγραψε σημαντικές πρωτιές στην πλειοψηφία των ηλικιακών κοινών, με την ανταπόκριση των τηλεθεατών να την κρατάει σταθερά στην κορυφή.

Πρώτο το «VINYΛΙΟ» και τον Μάρτιο - Με υψηλές πτήσεις στον πίνακα τηλεθέασης

Πρωτιά στη ζώνη προβολής του κατέγραψε το «VINYΛΙΟ» και τον Μάρτιο παρουσιάζοντας τρία απολαυστικά αφιερώματα στη δεκαετία του ’90 (4, 11 & 18 Μαρτίου). Οι τηλεθεατές ταξίδεψαν πίσω στον χρόνο, σε μια ξεχωριστή δεκαετία, και έδωσαν στην εκπομπή την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό 18-54 με μέσο όρο 18% και 4,7 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό.

Τα ξεχωριστά flashback που ετοίμασαν ο Αντώνης Κανάκης μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση παρακολούθησαν περίπου 1.530.000 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού, για τουλάχιστον 1΄.

Μέσα από τρία δυνατά αφιερώματα, που έκλεψαν τις εντυπώσεις και κέρδισαν τους τηλεθεατές, η παρέα από τη Θεσσαλονίκη μας θύμισε τα highlight μιας ολόκληρης εποχής.

