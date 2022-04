Life

“Ήλιος”: Νέα επεισόδια με ανατροπές και πάθη (εικόνες)

Συγκρούσεις, αποκαλύψεις και νέες περιπέτειες για τους ήρωες της σειράς του ΑΝΤ1, που προβάλλεται καθημερινά!

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην σειρά του ΑΝΤ1, "Ήλιος" που πλέον προβάλλεται καθημερινά, σε νέα ώρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, στις 16:00.

Στην σειρά έχουν "εισβάλλει" νέα πρόσωπα, όπως η Μυρτώ Αλικάκη, που ενσαρκώνει την την Γεωργία Κοτζιά, αλλά και ο Λάζαρος Βασιλείου, που υποδύεται τον Αντρέα Παναγή.

Πάρτε μια γεύση από τα επόμενα επεισόδια της σειράς "Ήλιος"...

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 129

Ο Αχιλλέας σταματάει την Αθηνά που είναι έτοιμη να φύγει με το παιδί, ενώ είναι πλέον πεπεισμένος πως η Αθηνά αντιμετωπίζει σοβαρό ψυχολογικό πρόβλημα. Η Αθηνά κρυφά από το Αχιλλέα, ζητάει τη βοήθεια της Αλίκης, να την κρύψει κάπου με το παιδί, ώστε να χάσει ο Στέφανος τα ίχνη τους. Η Εύα λέει στην Αλίκη πως είναι καιρός να προχωρήσει στη ζωή της, βλέποντας πως η έως τώρα φιλική σχέση της μητέρας της με τον Παύλο, μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι περισσότερο. Την ίδια στιγμή η γυναίκα του Παύλου, η Γεωργία, δείχνει να έχει μετανιώσει για την απόφασή της να φύγει μακριά του, μετά τον θάνατο της κόρης τους. Η Λήδα δέχεται επίθεση από την Άρτεμη. Ο Αντρέας προσπαθεί να προσεγγίσει την Ελένη, που φαίνεται να κολακεύεται από το ενδιαφέρον του. Οι έρευνες για τους φόνους των νοσηλευτριών επικεντρώνονται στους εργαζόμενους στην φάρμα. Ο Στέφανος προχωράει το σχέδιό του να παγιδέψει την Αθηνά.

ΤΡΙΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 130

Η Αθηνά βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς απολογείται για την έκρηξη στο σπίτι της. Η εμφάνιση της Γεωργίας απομακρύνει τον Παύλο από την Αλίκη, καθώς αυτός παίρνει μια μεγάλη απόφαση. Οι υποψίες για τους φόνους των νοσηλευτριών αρχίζουν να στρέφονται στον Αντρέα, την ίδια στιγμή που αυτός φλερτάρει με την Ελένη. Η Νέλλη κι ο Σπύρος ζουν στιγμές ευτυχίας, με την Αλίκη να βρίσκεται στο πλευρό τους. Η εμφάνιση του Ιάσωνα στο σπίτι της Ελένης, σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στη σχέση τους. Η Άρτεμη βγαίνει εκτός εαυτού με τη Λήδα και ο Αντώνης κι ο Νικήτας ανησυχούν. Ο Κωνσταντίνος βρίσκεται ανάμεσα στις δυο κόρες του και δεν ξέρει τι να κάνει, καθώς η συμπεριφορά της Άρτεμης τον προβληματίζει. Η Άρτεμη από την πλευρά της είναι αποφασισμένη να «πολεμήσει» τη Λήδα, με όποιο τρόπο μπορεί, και συγκρούεται έντονα μαζί της. Ο Στέφανος εφαρμόζει το σκοτεινό σχέδιο του, με την Αθηνά να πέφτει στην παγίδα του και τον Αχιλλέα να κινδυνεύει για μια ακόμη φορά.

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 131

Η Γεωργία και ο Παύλος έρχονται ξανά κοντά και θυμούνται τις στιγμές που τους ένωσαν στο παρελθόν. Ο Παύλος δίνει μία δεύτερη ευκαιρία στο γάμο τους, αλλά η Γεωργία καταλαβαίνει από τα λεγόμενα του ότι η Αλίκη μπορεί να είναι απειλή για τη σχέση τους και του ζητάει να τη γνωρίσει. Η Λήδα, μετά την επίθεση που δέχτηκε, βρίσκεται σώα στο σπίτι της. Δεν πιστεύει όμως ότι υπεύθυνος για το επεισόδιο αυτό είναι ο δολοφόνος που σκοτώνει νοσοκόμες, αλλά η Άρτεμη που θέλει να τη βλάψει μετά την καταγγελία που κατέθεσε εναντίον της. Ο Χρήστος υποπτεύεται ακόμα τον Αντρέα και συνεχίζει να τον ανακρίνει για την υπόθεση του κατά συρροή δολοφόνου. Ο Αχιλλέας συνέρχεται στο νοσοκομείο μετά το χτύπημα που δέχτηκε. Η Αθηνά πέφτει σε τοίχο όταν προσπαθεί να πείσει την Ελπίδα πως ο Στέφανος είναι αυτός που κρύβεται πίσω από όλα, ενώ όλα τα στοιχεία της αστυνομίας οδηγούν στην Αθηνά, με την Ελπίδα να αναγκάζεται να την συλλάβει. Η Αλίκη είναι στο πλευρό της Αθηνάς και προσπαθεί να την βοηθήσει να αποδείξει την αθωότητα της. Η Ελπίδα αποχαιρετά τον Ιάσωνα που φεύγει μόνιμα στην Αγγλία. Η Νέλλη μπαίνει στο σπίτι και βρίσκει τον Σπύρο αναίσθητο. Ο Αχιλλέας ανησυχεί για την ψυχική υγεία της Αθηνάς και υπογράφει ως γιατρός τη συγκατάθεση του να νοσηλευτεί η Αθηνά σε ψυχιατρική κλινική.

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 132

Η Λήδα κατηγορεί την Άρτεμη για απειλή και επίθεση εναντίον της και καταφέρνει να τη συλλάβουν. Αυτό δημιουργεί μεγάλη ρήξη με τον Κωνσταντίνο που της ζητά να διακόψει μαζί του κάθε επικοινωνία. Το ίδιο ζητά κι ο Παύλος απ’ την Αλίκη, όταν η γυναίκα του φοβάται πως η προσπάθειά τους να τα ξαναβρούν απειλείται απ’ τη σχέση του με την Αλίκη. Η Λήδα ανησυχεί για την ασφάλειά της. Ο άνθρωπος που την παρακολουθεί αφήνει πίσω του ένα στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει την αστυνομία να τον εντοπίσει. Η Ελένη βρίσκεται σε δίλημμα, αφού ο Αντρέας θεωρείται ύποπτος από την Αστυνομία. H Αθηνά, μετά τον άδικο εγκλεισμό της στο ψυχιατρείο, αγωνιά για την τύχη του μωρού της. Τώρα ο Στέφανος την απειλεί ανοιχτά και είναι πιο κοντά από ποτέ στο στόχο του να κλέψει το παιδί...

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 133

Ο Στέφανος, για μια ακόμη φορά, παγιδεύει την Αθηνά που σιγά-σιγά χάνει την επαφή της με το περιβάλλον. Η Αλίκη βλέποντας τη φίλη της σε αυτή την κατάσταση προσπαθεί απεγνωσμένα να βρει τρόπους να την βγάλει από το νοσοκομείο. Η Ελένη βρίσκει ενοχοποιητικά στοιχεία στο σακίδιο του Αντρέα και αρχίζει να υποψιάζεται πως αυτός κρύβεται πίσω από τις επιθέσεις και τις δολοφονίες των νοσηλευτριών. Η Γεωργία βλέπει πως ο Παύλος έχει αλλάξει απέναντί της και πιστεύει πως αυτό οφείλεται στην Αλίκη. Η Αλίκη καταλαβαίνει πως της λείπει η συντροφιά του Παύλου, ο οποίος φαίνεται να απομακρύνεται όλο και πιο πολύ…

