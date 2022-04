Life

“Άγριες Μέλισσες” - Νέα επεισόδια: ανίερες συμμαχίες και “καυτά” μυστικά (εικόνες)

Καταιγιστικές και ανατρεπτικές είναι οι εξελίξεις, στα επόμενα επεισόδια, της αγαπημένης σειράς εποχής του ΑΝΤ1, “Άγριες Μέλισσες”.

Οι «Άγριες Μέλισσες», η κορυφαία τηλεοπτική σειρά των τελευταίων χρόνων, συνεχίζει να γράφει ιστορία στον ΑΝΤ1, με τον γ’ συγκλονιστικό τους κύκλο, με δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες και κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται με τέσσερα επεισόδια που καθηλώνουν, από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 22:30…

Δευτέρα 4 Απριλίου - Επεισόδιο 93

Η αποφυλάκιση του Μεγαρίτη και του Μελέτη θα φέρει αναστάτωση, κυρίως στον Δούκα που βλέπει πως ο εχθρός του είναι ανίκητος. Ο Πέτρος με τον Βαρουξή καταφέρνουν να βρουν ένα νέο πρόσωπο που θα τους βοηθήσει στην έρευνά τους. Ο Ζάχος θα έχει μια απρόσμενη εξέλιξη για την καριέρα του. Ο Θανάσης επιστρέφει σπίτι του, με την αλλαγή της συμπεριφοράς του να είναι εμφανής. Η Κορίνα υποπτεύεται τον Μπάμπη για την κλοπή των χρημάτων του Ακύλα. Ο Νικηφόρος παίρνει μια σημαντική απόφαση, αλλά οι εξελίξεις τον προλαβαίνουν. Ο Δούκας, βλέποντας πως χάνει το παιχνίδι με το αεροδρόμιο, μπαίνει ξανά σε σκοτεινά μονοπάτια.

Τρίτη 5 Απριλίου - Επεισόδιο 94

Η Κορίνα κατηγορεί τον Μπάμπη για το σταυρουδάκι, ενώ παλεύει με τα αισθήματά της για εκείνον. Η κατάσταση της υγείας του Μόρτζου είναι άσχημη και ο Νικηφόρος βρίσκεται εγκλωβισμένος. Ο Ζάχος πρέπει να αποφασίσει αν θα δεχτεί ή όχι την παρουσία του δραπέτη Βαρουξή στην ομάδα. Ο Θανάσης κυκλοφορεί με συνοδεία στο χωριό και όλοι προσπαθούν να τον στηρίξουν, ενώ ο Σταμάτης κάνει μια πρόταση στη Βιολέτα. Η Δρόσω φεύγει από το γύρισμα σε δείγμα συμπαράστασης στους τεχνικούς, ενώ η Ουρανία με τον Κυριάκο βάζουν την υπογραφή τέλους στον γάμο τους. Ο Μελέτης ζητά εξηγήσεις απ’ την Πηνελόπη για όσα είπε στην Κορίνα. Η Ζωή δίνει τον φάκελο του Θάνου στη Μυρσίνη για να τον δώσει στον Δούκα, αλλά εκείνη θα κάνει μια αναπάντεχη ανακάλυψη.

Τετάρτη 6 Απριλίου - Επεισόδιο 95

Ο Λάμπρος με τον Ζάχο θα κατέβουν στην Αθήνα με την ελπίδα να συνδέσουν την έκθεση με τον Ξανθό. Η Ελένη είναι σίγουρη για την ενοχή του Δούκα, για τις φωτιές που ξέσπασαν στις Καρυές και συγκρούεται μαζί του. Η Μυρσίνη δεν αποκαλύπτει στον Δούκα τις φωτογραφίες των ανδρών που μαχαίρωσαν τον Κωνσταντή, ενώ λήγει τη μυστική συνεργασία της με τον Ακύλα. Ο Σταμάτης ετοιμάζεται να το σκάσει με τα λεφτά και τον Ζαχαρία, αλλά ο γιος του θα του αλλάξει τα σχέδια. Η Ελένη παίρνει την απόφαση να ξεκινήσει πόλεμο τόσο με τον Ακύλα, όσο και με τον Δούκα. Ο Ακύλας θα προβεί σε μια αποκάλυψη που θα φέρει ξανά τα πάνω- κάτω στο σπίτι των Σεβαστών.

Πέμπτη 7 Απριλίου - Επεισόδιο 96

Η Ελένη είναι αποφασισμένη να τα βάλει με τον Δούκα για τις Καρυές, παρά την απροθυμία όλων. Τι θα κάνει, όμως, αν δεχτούν τελικά την πρόταση του Δούκα; Η Μυρσίνη δείχνει τις φωτογραφίες στον Κωνσταντή για να σιγουρευτεί και ζητά από τη Ζωή να μην πει κουβέντα σε κανέναν. Ο Ακύλας αποκαλύπτει στον Δούκα τη συνεργασία του με τη Μυρσίνη, η οποία θα βρεθεί αντιμέτωπη με όλους, έχοντας μοναδικό σύμμαχο τον Μελέτη. Ο Κυριάκος δεν συμμερίζεται την ταραχή της Βιολέτας για τα λεφτά που χάθηκαν, ενώ το χωριό συνεχίζει να γράφει γράμματα στην Αρχιεπισκοπή για να βοηθήσει τον παπά-Γρηγόρη.

