Θεσσαλονίκη: πήρε... "σβάρνα" τα αυτοκίνητα για να παρκάρει! (βίντεο)

Ο οδηγός, έκανε... φυσαρμόνικα τα οχήματα πίσω από το δικό του στην προσπάθειά του να παρκάρει!

Σε... συγκρουόμενα, μετέτρεψε τα αυτοκίνητα εκεί που σκόπευε να παρκάρει ένας οδηγός αυτοκινήτου στη Θεσσαλονίκη.

Το ασύλληπτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στον Εύοσμο, στην οδό Περικλέους, κοντά στο Κέντρο Υγείας.

Οδηγός ενός μαύρου οχήματος ξαφνικά, εκεί όπου οδηγάει βάζει όπισθεν και αρχίζει να παίρνει σβάρνα τα παρκαρισμένα οχήματα, θυμίζοντας περισσότερο τα συγκρουόμενα σε λούνα παρκ.

Κάτοικοι του Ευόσμου από τα μπαλκόνια τους καταγράφουν το περιστατικό κι αρχίζουν να φωνάζουν, καθώς ο οδηγός, παρέσυρε τουλάχιστον πέντε οχήματα.

Πηγή: ditika.gr

