Μάνος Δασκαλάκης στον ΑΝΤ1: Δεν κρύβω κάτι - Με την Ρούλα Πισπιρίγκου θα μιλήσουμε εκεί που πρέπει (βίντεο)

Τι υποστηρίζει ο πατέρας των τριών νεκρών παιδιών, στην πρώτη δήλωση του μετά από την σύλληψη της μητέρας τους για τον θάνατο της Τζωρτζίνας και όσα υποστήριξε εκείνη για τον ίδιο και τον πατέρα του.

Ο Μάνος Δασκαλάκης, πατέρας των τριών παιδιών από την Πάτρα, της υπόθεσης - "θρίλερ" που έχει συγκλονίσει έκανε δηλώσεις στον ΑΝΤ1 και στη Λίλιαν Τσουρλή.

Οι δηλώσεις αυτές είναι οι πρώτες, μετά τη σύλληψη της Ρούλας Πισπιρίγκου, η οποία κατηγορείται για τη δολοφονία της πρωτότοκης κόρης τους, Τζωρτζίνας.

Με αυτή την κίνηση θέλει να σταματήσει το ότι είναι άφαντος ή εξαφανισμένος. Ο δικηγόρος του κ Καράμπελας, περιγράφει έναν άνθρωπο σοκαρισμένο και αδύναμο να διαχειριστεί τα όσα συμβαίνουν και τον θάνατο των τριών του παιδιών.

Ο Μάνος Δασκαλάκης ανέφερε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων: «Θέλω να σας τονίσω ότι δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να γίνει τιμητής της αγάπης και της οδύνης μου για τα τρία χαμένα παιδιά μου. Όσον αφορά την κατηγορούμενη και τον διάλογο που έγινε μεταξύ μας δεν έχω να κάνω καμία απολύτως δήλωση. Δεν έχω να σας πω κάτι. Αντιλαμβανόμενος την ιδιαίτερα δυσχερή θέση της, θα μιλήσουμε εκεί που πρέπει και όταν πρέπει. Με τους αρμόδιους. Δεν κρυβόμαστε από κανέναν απολύτως. Δεν έχω να κρύψω κάτι.»

Οι δηλώσεις αυτές, έρχονται μετά τα όσα είπε η Ρούλα Πισπιρίγκου βάζοντας στο κάδρο τον σύζυγό της Μάνο Δασκαλάκη, αλλά και τον πατέρα του και παππού των παιδιών, περιγράφοντας συνομιλία που είχε μαζί του.

Χαρακτηριστικά είχε αναφέρει στο Star: «Μου λέει μα δεν μπορώ να βγω από το σπίτι μου. Του λέω είσαι με τα καλά σου παιδάκι μου; Έχεις καταλάβει σου λέω που είμαι ;Έχουνε πέσει όλοι μου λέει να με φάνε, με διώξανε από τη δουλειά.Του λέω σοβαρολογείς; Έχεις καταλάβει του λέω που είμαι; Ναι μου λέει και εγώ τι να κάνω να βάλουν και εμένα και τον πατέρα μου μέσα;»

«Εδώ του είπα αφού θα έρθει Αθήνα να έρθει να με δει. Μου λέει τι λες είσαι με τα καλά σου να περάσω εγώ μπροστά από όλα τα κανάλια να δουν ότι έρχομαι να σε δω και όταν θα έρθω μου λέει για αυτή τη δήλωση όταν θα καταθέσω μου λέει αυτό το πράγμα να ξέρεις μου λέει ότι μετά μου απαγορεύεται να έρχομαι να σε βλέπω όπου και αν είσαι», αναφέρει.

