Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: τι κατέσχεσαν από το σπίτι της (βίντεο)

Ποια στοιχεία συνέλεξαν οι Αρχές μετά από 2,5 ώρες ερευνών στο σπίτι της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Ολοκληρώθηκε η έρευνα που ξεκίνησαν οι αρχές στο σπίτι της Ρούλας Πισπιρίγκου στην Πάτρα μετά από 2,5 ώρες.

Η έρευνα ξεκίνησε, γύρω στις 16:00 το απόγευμα της Παρασκυευής, παρουσία Εισαγγελέα.

Στο σπίτι βρισκόταν και η αδερφή της, Δήμητρα Πισπιρίγκου, η οποία άνοιξε την πόρτα στους αστυνομικούς και στον Εισαγγελέα, προκαλώντας μάλιστα καθώς πέταξε λουλούδια που πολίτες είχαν αφήσει πάνω στην πορτα στην μνήμη της Τζωρτζίνας και των αδελφών της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την οικεία, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν φαρμακευτικά σκευάσματα που είχαν χορηγήσει οι γιατροί στα παιδιά, αλλά και στη Ρούλα Πισπιρίγκου, κινητά τηλέφωνα, κάρτες και λάπτοπ, αλλά και ένα κλουβί με ένα πουλί.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών που έκαναν την έρευνα, "σάρωσαν" όλα τα σημεία του σπιτιού αναζητώντας στοιχεία τα οποία μπορεί να είναι χρήσιμα στις έρευνες οι οποίοες είναι σε εξέλιξη για τον θάνατο της Τζωρτζίνας, αλλά και των δύο άλλων παιδιών της οικογένειας Δασκαλάκη της ΄΄Ιριδας και της Μαλένας.

Όπως αναμένεται, στην Ασφάλεια οι αστυνομικοί θα διερευνήσουν περαιτέρω τα κατασχεθέντα ευρήματα και θα ενημερώσουν αρμοδίως για τα αποτελέσματα.





