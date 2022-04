Ρούλα Πισπιρίγκου - Λέων: Ίριδα και Μαλένα δεν πέθαναν από φυσικά αίτια (βίντεο)

Υγεία - Περιβάλλον

Ο ιατροδικαστής εξηγεί που στηρίζει το συμπέρασμα του και αναφέρεται στις εξετάσεις που έχουν γίνει στις σορούς των δύο κοριτσιών και το εάν αυτές επαρκούν για να βρεθούν νέα στοιχεία.

Δεν προήλθε από φυσικά αίτια ο θάνατος των άλλων δύο παιδιών, είπε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, αναφορικά με την υπόθεση των τριών νεκρών αδελφών στην Πάτρα.

Όπως επεσήμανε, η ηπατική ανεπάρκεια που αναφέρεται ως αιτία θανάτου του ενός από τα μικρότερα κορίτσια της οικογένειας δεν συνάδει με εργαστηριακές ή κλινικές εξετάσεις του παιδιού και όπως είπε ορθώς συνεστήθη τριμελής επιτροπή για να ερευνήσει όχι τα ευρήματα, αλλά την αιτία θανάτου.





Σχετικά με τους θανάτους της Ίριδας και της Μαλένας, ο Γρηγόρης Λέων είπε πως «έχουμε αποτελέσματα τοξικολογικών εξετάσεων, τουλάχιστον με την ίδια μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στο τρίτο περιστατικό και δεν έχουμε κάποιο εύρημα. Ακόμη και αν η διερεύνηση αποβεί αρνητική, να είστε βέβαιοι πως θα υπάρξει κατάληξη σε άλλον εξωγενή παράγοντα που θα συνάδει με τα ευρήματα τα οποία υπάρχουν».

«Δεν φοβάμαι καθόλου ότι θα πάει κάποια υπόθεση στο αρχείο. Μπορεί να δοθούν σαφείς απαντήσεις χωρίς νέα ερωτήματα. Έχουμε πάρα πολλά ευρήματα, έχουμε νομίζω την πλήρη εικόνα. Αρκεί η κατάθεση από την ιατροδικαστή για να λυθεί το θέμα», σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Λέων.

