Θεσσαλονίκη - Οπαδική βία: καυγάς για μια... ζακέτα!

Νέα αναταραχή στην Θεσσαλονίκη, με "πρωταγωνίστριες" ομάδες ανήλικων...

Ένα ακόμη επεισόδιο οπαδικής βίας συνέβη στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Παρασκευής, στα σύνορα Τούμπας και Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ομάδα ανηλίκων πλησίασε μια άλλη ομάδα συνομηλίκων τους, επί της οδού Λάζαρου Τσάμη.

Τους προπηλάκισαν επειδή ένας εξ’ αυτών φορούσε ζακέτα με την λέξη Άρης.

Του την άρπαξαν και τράπηκαν σε φυγή.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες προχώρησαν σε τρεις προσαγωγές. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Πυλαίας – Χορτιάτη.

Πηγή: thestival.gr

