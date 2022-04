Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Το πρόγραμμα στην φάση των ομίλων

Ποτε ξεκινά η παγκόσμια γιορτή του ποδοσφαίρου, που θα μεταδοθεί από τον ΑΝΤ1. Το πανόραμα της τελικής φάσης της διοργάνωσης.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ μπήκε κι επίσημα πλέον στην τελική ευθεία του, μετά την κλήρωση των 8 ομίλων της διοργάνωσης την Παρασκευή (1/4), που διεξήχθη στο Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο της Ντόχα.

Το εναρκτήριο παιχνίδι της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη, θα είναι η αναμέτρηση της διοργανώτριας του Μουντιάλ ομάδας του Κατάρ με τον Ισημερινό (1ος όμιλος), που θα διεξαχθεί στις 21 Νοεμβρίου στο "Al Bayt Stadium" της πόλης Αλ Κχορ.

Την ίδια μέρα θα διεξαχθεί και ο έτερος αγώνας του 1ου ομίλου ανάμεσα στη Σενεγάλη και την Ολλανδία, αλλά και τα ματς του 2ου ομίλου Αγγλία-Ιράν και Η.Π.Α. με τον νικητή που θα προκύψει από τα μπαράζ Ουαλία/Σκωτία ή Ουκρανία.

Το πολύ μεγάλο παιχνίδι του 5ου ομίλου ανάμεσα στην Ισπανία και τη Γερμανία θα διεξαχθεί στις 27 Νοεμβρίου (2η αγωνιστική), ενώ η κάτοχος του τίτλου Γαλλία, θα αρχίσει τις υποχρεώσεις της στον 4ο όμιλο κόντρα στο νικητή που θα προκύψει από τα μπαράζ Η.Α.Ε. ή Αυστραλία με το Περού.

Αναλυτικά το πλήρες πρόγραμμα της φάσης των 8 ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ έχει ως εξής:

1ος Όμιλος (Κατάρ, Ισημερινός, Σενεγάλη, Ολλανδία)

1η αγωνιστική - 21 Νοεμβρίου 2022

Κατάρ - Ισημερινός

Σενεγάλη - Ολλανδία

2η αγωνιστική - 25 Νοεμβρίου 2022

Κατάρ - Σενεγάλη

Ολλανδία - Ισημερινός

3η αγωνιστική - 29 Νοεμβρίου 2022

Ολλανδία - Κατάρ

Ισημερινός - Σενεγάλη

2ος Όμιλος (Αγγλία, Ιράν, Η.Π.Α., Ουαλία/Σκωτία ή Ουκρανία)

1η αγωνιστική - 21 Νοεμβρίου 2022

Αγγλία - Ιράν

Η.Π.Α. - Ουαλία/Σκωτία ή Ουκρανία

2η αγωνιστική - 25 Νοεμβρίου 2022

Αγγλία - Η.Π.Α

Ουαλία/Σκωτία ή Ουκρανία - Ιράν

3η αγωνιστική - 29 Νοεμβρίου 2022

Ουαλία/Σκωτία ή Ουκρανία - Αγγλία

Ιράν - Η.Π.Α.

3ος Όμιλος (Αργεντινή, Σαουδική Αραβία, Μεξικό, Πολωνία)

1η αγωνιστική - 22 Νοεμβρίου 2022

Αργεντινή - Σαουδική Αραβία

Μεξικό - Πολωνία

2η αγωνιστική - 26 Νοεμβρίου 2022

Αργεντινή - Μεξικό

Πολωνία - Σαουδική Αραβία

3η αγωνιστική - 30 Νοεμβρίου 2022

Πολωνία - Αργεντινή

Σαουδική Αραβία - Μεξικό

4ος Όμιλος (Γαλλία, Γαλλία, Η.Α.Ε. ή Αυστραλία/Περού, Δανία, Τυνησία)

1η αγωνιστική - 22 Νοεμβρίου 2022

Γαλλία - Η.Α.Ε. ή Αυστραλία/Περού

Δανία - Τυνησία

2η αγωνιστική - 26 Νοεμβρίου 2022

Γαλλία - Δανία

Τυνησία - Η.Α.Ε. ή Αυστραλία/Περού

3η αγωνιστική - 30 Νοεμβρίου 2022

Τυνησία - Γαλλία

Η.Α.Ε ή Αυστραλία/Περού - Δανία

5ος Όμιλος (Ισπανία, Κόστα Ρίκα ή Νέα Ζηλανδία, Γερμανία, Ιαπωνία)

1η αγωνιστική - 23 Νοεμβρίου 2022

Ισπανία - Κόστα Ρίκα ή Νέα Ζηλανδία

Γερμανία - Ιαπωνία

2η αγωνιστική - 27 Νοεμβρίου 2022

Ισπανία - Γερμανία

Ιαπωνία - Κόστα Ρίκα ή Νέα Ζηλανδία

3η αγωνιστική - 1 Δεκεμβρίου 2022

Ιαπωνία - Ισπανία

Κόστα Ρίκα ή Νέα Ζηλανδία - Γερμανία

6ος Όμιλος (Βέλγιο, Καναδάς, Μαρόκο, Κροατία)

1η αγωνιστική - 23 Νοεμβρίου 2022

Βέλγιο - Καναδάς

Μαρόκο - Κροατία

2η αγωνιστική - 27 Νοεμβρίου 2022

Βέλγιο - Μαρόκο

Κροατία - Καναδάς

3η αγωνιστική - 1 Δεκεμβρίου 2022

Κροατία - Βέλγιο

Καναδάς - Μαρόκο

7ος Όμιλος (Βραζιλία, Σερβία, Ελβετία, Καμερούν)

1η αγωνιστική - 24 Νοεμβρίου 2022

Βραζιλία - Σερβία

Ελβετία - Καμερούν

2η αγωνιστική - 28 Νοεμβρίου 2022

Βραζιλία - Ελβετία

Καμερούν - Σερβία

3η αγωνιστική - 2 Δεκεμβρίου 2022

Καμερούν - Βραζιλία

Σερβία - Ελβετία

8ος Όμιλος (Πορτογαλία, Γκάνα, Ουρουγουάη, Ν. Κορέα)

1η αγωνιστική - 24 Νοεμβρίου 2022

Πορτογαλία - Γκάνα

Ουρουγουάη - Νότιος Κορέα

2η αγωνιστική - 28 Νοεμβρίου 2022

Πορτογαλία - Ουρουγουάη

Νότιος Κορέα - Γκάνα

3η αγωνιστική - 2 Δεκεμβρίου 2022

Νότιος Κορέα - Πορτογαλία

Γκάνα - Ουρουγουάη

Ως γνωστόν από κάθε όμιλο προκρίνονται οι δύο πρώτες ομάδες κι ακολούθως οι διασταυρώσεις στα νοκ-άουτ παιχνίδια από τη φάση των «16» έως τον τελικό της Λουσάιλ, προκύπτουν ως εξής:

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16»

1.Νικητής 1ου Ομίλου – Φιναλίστ 2ου Ομίλου 3/12 (Αλ Ραγιάν/Χαλιφά)

2.Νικητής 3ου Ομίλου – Φιναλίστ 4ου Ομίλου 3/12 (Αλ Ραγιάν/Αχμάντ Μπιν Αλί)

3.Νικητής 5ου Ομίλου – Φιναλίστ 6ου Ομίλου 5/12 (Αλ Ουάκρα)

4.Νικητής 7ου Ομίλου – Φιναλίστ 8ου Ομίλου 5/12 (Ντόχα/974)

5.Νικητής 2ου Ομίλου – Φιναλίστ 1ου Ομίλου 4/12 (Αλ Κχορ)

6.Νικητής 4ου ομίλου – Φιναλίστ 3ου Ομίλου 4/12 (Ντόχα/Αλ Τουμαμά)

7.Νικητής 6ου Ομίλου – Φιναλίστ 5ου Ομίλου 6/12 (Αλ Ραγιάν/Education)

8.Νικητής 8ου Ομίλου – Φιναλίστ 7ου Ομίλου 6/12 (Λουσάιλ)

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

α.Νικητής 1 – Νικητής 2 9/12 (Λουσάιλ)

β.Νικητής 3 – Νικητής 4 9/12 (Αλ Ραγιάν/Education)

γ.Νικητής 5 – Νικητής 6 10/12 (Αλ Κχορ)

δ.Νικητής 7 – Νικητής 8 10/12 (Ντόχα/Αλ Τουμαμά)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

Α.Νικητής α – Νικητής β 13/12 (Λουσάιλ)

Β.Νικητής γ – Νικητής δ 14/12 (Αλ Κχορ)

ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

Ηττημένος Α – Ηττημένος Β 17/12 (Αλ Ραγιάν/Χαλιφά)

ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

Νικητής Α – Νικητής Β 18/12(Λουσάιλ)

To Μουντιάλ 2022 αποκλειστικά στον ΑΝΤ1

Ο ΑΝΤ1 «στήνει κερκίδα» για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη και η καρδιά του βασιλιά των σπορ θα χτυπά μόνο εδώ!

H FIFA ανέθεσε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2022, για την Ελλάδα. Ακολουθώντας τις βασικές αρχές της FIFA, ο ΑΝΤ1 θα προσφέρει υψηλής ποιότητας εμπειρία στους φιλάθλους και ευρεία κάλυψη του Μουντιάλ 2022, το οποίο θα διεξαχθεί στο Κατάρ.

