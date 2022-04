Κόσμος

Τζεν Ψάκι: εκτός Λευκού Οίκου η ομογενής μας;

Η ελληνικής καταγωγής εκπρόσωπος Τύπου φέρεται να βρίσκεται με το ένα πόδι έξω από τον Λευκό Οίκο και να απομακρύνεται από το πλευρό του Τζο Μπάιντεν.

Η εκπρόσωπος Tύπου του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τη θέση της, προκειμένου να εργαστεί για το τηλεοπτικό δίκτυο MSNBC, μετέδωσαν την Παρασκευή ο ιστότοπος Axios, το τηλεοπτικό δίκτυο CNN και οι New York Times.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά με τις προθέσεις της Ψάκι, η οποία απουσιάζει εδώ και ημέρες από την αίθουσα του briefing, καθώς διαγνώστηκε θετική στην Covid-19.

Σύμφωνα με το Axios, το πρώτο μέσο που αποκάλυψε την πληροφορία, η 43χρονη Τζεν Ψάκι βρίσκεται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με το MSNBC, ένα δίκτυο με προοδευτικό προσανατολισμό, το οποίο έχει ήδη προσλάβει την πρώην εκπρόσωπο τύπου της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις, Σιμόν Σάντερς.

Σύμφωνα με το CNN, η εκπρόσωπος Tύπου της αμερικανικής προεδρίας θα παραμείνει στη θέση της έως το περίφημο «Δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών στον Λευκό Οίκο», το οποίο θα διεξαχθεί στις 30 Απριλίου, αφότου ακυρώθηκε τις δύο προηγούμενες χρονιές εξαιτίας της πανδημίας.

Η ελληνικής καταγωγής Τζεν Ψάκι είχε αναφέρει την άνοιξη του 2021 ότι σκόπευε να περάσει μία ακόμη χρονιά σε αυτήν την άκρως εκτεθειμένη θέση, εξηγώντας πως θα ήθελε να περάσει χρόνο με τα δύο παιδιά της.

Η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, αφότου ανέλαβε διάφορες θέσεις στους κόλπους της κυβέρνησης κατά τη διάρκεια των δύο θητειών Ομπάμα, εντάχθηκε στο CNN το 2017 ως πολιτική σχολιάστρια.

Κατόπιν, εντάχθηκε, τον Νοέμβριο του 2020, στην ομάδα «μετάβασης» που είχε κληθεί να προετοιμάσει την άφιξη του Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο.

