Οικονομία

Παπαθανάσης: η μείωση του ΦΠΑ ίσως δεν φτάσει στους καταναλωτές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Αν. Υπουργός Ανάπτυξης για τους ελέγχους και τα πρόστιμα για αισχροκέρδεια, τα στοχευμένα μέτρα στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και τι απαντά στις αναφορές για ελλείψεις στην αγορά.

«Ο κόσμος έχει άγχος και δικαιολογημένα έχει άγχος», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο Νίκος Παπαθανάσης, σχετικά με την ενεργειακή κρίση και το κύμα ανατιμήσεων στην αγορά.

Όπως προσέθεσε ο Αν. Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή δρομολόγησε μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, όπως έκανε με 43 δις ευρώ την περίοδο του κορονοϊού και τώρα με την ενεργειακή κρίση, ενισχύει τους πολίτες με 4 δις ευρώ.

«Υπάρχει ο ασύμμετρος παράγοντας του πότε θα τελειώσει αυτή η υπόθεση. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε, γιατί ξέρουμε ότι οι συμπολίτες μας έχουν ανάγκη», είπε ο κ. Παπαθανάσης, αποδεχόμενος πως «ασφαλώς και δεν αρκούν τα μέτρα. Καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να καλύψει όλη την ακρίβεια. Γι’ αυτό και στηρίζουμε στοχευμένα τις ευάλωτες ομάδες».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, είπε ότι «μια οριζόντια μείωση ΦΠΑ δεν σημαίνει ότι θα στηριχθούν αυτοί πραγματικά που έχουν ανάγκη. Με τα στοχευμένα μέτρα, στηρίζουμε τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, τος χαμηλοσυνταξιούχους και όσους πραγματικά έχουν ανάγκη», συμπληρώνοντας πως «όλα τα μέτρα είναι στο τραπέζι και αξιολογούνται, όμως αυτό που στοχεύουμε είναι η στήριξη των συμπολιτών που έχουν ανάγκη» και ότι «μια μείωση του ΦΠΑ, ίσως δεν φτάσει στον τελικό καταναλωτή».

«Καθημερινά γίνονται έλεγχοι και επιβάλλονται πρόστιμα για αισχροκέρδεια. Θα είμαστε αμείλικτοι στο κομμάτι της αισχροκέρδειας. Αυτοί που θα σκεφτούν να αισχροκερδήσουν, να ξέρουν ότι θα είμαστε παντού, με ελέγχους σε όλη την επικράτεια», σημείωσε ο Νίκος Παπαθανάσης.

Σχετικά με αναφορές για ελλείψεις προϊόντων στην αγορά, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είπε πως «δεν χρειάζεται να στοκάρουν προϊόντα οι πολίτες, δεν υπήρχαν ούτε θα υπάρξουν ελλείψεις στην αγορά, οι καταναλωτές πρέπει να αγοράζουν ότι αγόραζαν συνήθως και ότι τους χρειάζεται».

«Το πασχαλινό τραπέζι θα είναι όντως πιο ακριβό, ο πληθωρισμός έφθασε στο 8% στην Ελλάδα, γι΄ αυτό και στηρίζουμε τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά», είπε ο κ. Παπαθανάσης, σημειώνοντας ακόμη ότι «κρατάμε δυνάμεις γιατί δεν ξέρουμε το βάθος της κρίσης, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους πολίτες».

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: σκόνη, βροχές και χιόνια το Σάββατο

Rapid test δωρεάν το Σάββατο σε 38 σημεία

Η Ρούλα Πισπιρίγκου έθαψε την Τζωρτζίνα μαζί με το τάμπλετ της