Αθλητικά

Νικ Καλάθης: Είναι τιμή μου να παίζω στην Εθνική Ελλάδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πλέι μέικερ της Μπαρτσελόνα είπε ότι θα ενισχύσει την «επίσημη αγαπημένη» στο Eurobasket 2022 και δήλωσε ενθουσιασμένος για την επιλογή Ιτούδη.

Ο πλέι μέικερ της Μπαρτσελόνα, Νικ Καλάθης, επιβεβαίωσε ότι θα ενισχύσει την Εθνική Ανδρών στο Eurobasket 2022, σε δηλώσεις του μετά την ήττα των Καταλανών από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, για την 33η αγωνιστική της Euroleague.

«Ναι, θα είμαι εκεί. Είχαμε μία σπουδαία συζήτηση με την ομοσπονδία και τον Ζήση το μεσημέρι, είμαι ενθουσιασμένος για την επιλογή του Ιτούδη, είναι τιμή μου να αγωνίζομαι στην Εθνική. Το απολαμβάνω κάθε φορά», δήλωσε στην NOVA ο έμπειρος πλέι μέικερ.

Ειδήσεις σήμερα:

Η Ρούλα Πισπιρίγκου έθαψε την Τζωρτζίνα μαζί με το τάμπλετ της

Τζεν Ψάκι: εκτός Λευκού Οίκου η ομογενής μας;

Παπαθανάσης: η μείωση του ΦΠΑ ίσως δεν φτάσει στους καταναλωτές