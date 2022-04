Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Υποστράτηγος της SBU συνελήφθη στα σύνορα

Νέο κρούσμα στον ουκρανικό στρατό μετά τις καθαιρέσεις από τον Ζελένσκι που δηλώνει, «Δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ με προδότες».

Ένας έφεδρος υποστράτηγος της ουκρανικής μυστικής υπηρεσίας SBU συνελήφθη καθώς αποπειράθηκε παράνομα να φύγει από την χώρα του την ώρα που αυτή πολεμά κατά της ρωσικής εισβολής, ανέφεραν οι ουκρανικές αρχές.

Τον υποστράτηγο τον σταμάτησαν σε ένα συνοριακό πέρασμα προς την Ουγγαρία. Ο αξιωματικός παρουσίασε πλαστά έγγραφα που έδειχναν ότι δεν ήταν υπό επιστράτευση για στρατιωτική θητεία, δήλωσε το Κρατικό Γραφείο Ερευνών της Ουκρανίας στο Κίεβο. Ο αξιωματικός δήλωσε τον στρατιωτικό του βαθμό ως ιδιώτη. Ο υποστράτηγος συνελήφθη, ανέφερε η αρχή.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι καθαίρεσε από τους στρατιωτικούς τους βαθμούς δύο ταξίαρχους της SBU, χωρίς όμως να αιτιολογήσει την απόφασή του αυτή, σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα του.

Ένας από αυτούς ήταν ο πιο πρόσφατος επικεφαλής της SBU στην περιοχή Χερσώνα στη νότια Ουκρανία, η οποία τώρα καταλαμβάνεται από ρωσικά στρατεύματα.

«Δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ με προδότες», είπε ο Ζελένσκι, ενώ επαίνεσε τις προσπάθειες του υπόλοιπο προσωπικού της SBU που μάχεται στον πόλεμο κατά των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων.

