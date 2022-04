Υγεία - Περιβάλλον

Ρούλα Πισπιρίγκου - Λέων για σπιτονοικοκυρά: αν υπάρχει σορός, η εκταφή θα "δείξει" αν δηλητηριάστηκε

Ό ιατροδικαστής μιλά για θάνατο και των άλλων δύο παιδιών από μη φυσικά αίτια. Τι αναφέρει για τις τοξικολογικές εξετάσεις και την αστοχία στην διερεύνηση του πρώτου θανάτου.

«Θα υπάρχει περαιτέρω πεδίο ενεργειών και από την πλευρά των ιατροδικαστών. Εάν υπάρχει τάφος και το μνήμα περιέχει και την σορό της γυναίκας, η ιατροδικαστική επιστήμη έχει την ικανότητα με μια εκταφή, να ανιχνεύσουμε δηλητήρια και άλλες τοξικές ουσίες, από την στιγμή που έχουμε ένα τέτοιο εύρημα στην Τζωρτζίνα που είναι αδιαμφισβήτητο και οδήγησε το κορίτσι στον θάνατο», είπε στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο Γρηγόρης Λέων, σχολιάζοντας τις αμφιβολίες για τα αίτια θανάτου της σπιτονοικοκυράς των Ρούλας Πισπιρίγκου και Μάνου Δασκαλάκη.

Όπως είπε ο ιατροδικαστής στον ΑΝΤ1, «μετά από 1,5 και πλέον χρόνια δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε τις απαντήσεις που θα δίναμε στην νεκροψία – νεκροτομή ενός ανθρώπου που πέθανε πρόσφατα, αλλά θα υπάρχουν ευρήματα αν πρόκειται για δηλητηρίαση».

Σχετικά με τους δύο πρώτους θανάτους των παιδιών της οικογένειας, πριν από την Τζωρτζίνα, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας, είπε πως «υπήρξε εντελώς άστοχη ιατροδικαστική έκθεση από την πρώτη συνάδελφο, άρα εδώ μένει η τριμελής επιτροπή να ολοκληρώσει την επαναξιολόγηση της υπόθεσης και να μας δώσει μια αξιόπιστη αιτία θανάτου. Το εργαστήριο που βρήκε την κεταμίνη είναι το ίδιο εργαστήριο που έκανε τις τοξικολογικές εξετάσεις και στο πρώτο παιδί και σε εκείνο δεν είχε βρεθεί τοξική ουσία».

«Δεν υπάρχει περίπτωση να πεθάνει κάποιος από κεταμίνη και να μην βρεθεί στο αίμα του κεταμίνη», διευκρίνισε ο κ. Λέων, προσθέτοντας πως «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχουμε αποτέλεσμα από δύο τοξικολογικά εργαστήρια που επιβεβαιώνει ότι η δόση ήταν τέτοια που οδήγησε στον θάνατο».

Ο κ. Λέων τόνισε ότι «δεν ήταν από φυσικά αίτια ο θάνατος των άλλων δύο παιδιών, όλα τα ευρήματα οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα».

