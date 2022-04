Κοινωνία

Μαρτυρία: Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης έβαλαν κάμερες και παρακολουθούσε ο ένας τον άλλον

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι υποστηρίζει γειτόνισσα του ζευγαριού για τους γονείς των νεκρών κοριτσιών. Τι αναφέρει για όσα ακούγονταν μετά από τον θάνατο της Ίριδας και τι αναφέρει για την σπιτονοικοκυρά.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» μίλησε η Λίνα Αντωνοπούλου, λογίστρια και γειτόνισσα της Ρούλας Πισπιρίγκου και του Μάνου Δασκαλάκη, στην Πάτρα, λέγοντας πως «η γειτονιά ήξερε πράγματα και πιστεύω ότι θα αρχίσει να μιλάει σιγά - σιγά».

Όπως είπε η κ. Αντωνοπούλου, «ο Μάνος είναι πολύ ευγενικό παιδί, πολύ ήρεμο, γλυκύτατο παιδί. Η Ρούλα ήταν πάρα πολύ κλειστή σαν άνθρωπος. Το πρόσωπο της ερμήνευε κάτι, πως ήταν το εντελώς αντίθετο από αυτό που ήταν ο Μάνος».

«Όλοι μα όλοι στον πρώτο θάνατο, της Μαλένας, σοκαριστήκαμε. Απλά δεν υπήρχε η υποψία ότι κάτι έχει γίνει. Μετά τον θάνατο της Ίριδας, άρχισε να ακούγεται εδώ στην γειτονιά ότι κάτι γίνεται με την μάνα, αρχίσαμε να λέμε ότι κάτι περίεργο συμβαίνει», συμπλήρωσε η γειτόνισσα.

Μάλιστα, αποκάλυψε και κάτι που εφόσον ισχύει, προκαλεί ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό, αναφέροντας πως «ακούγαμε στην γειτονιά ότι έβαζε ο ένας στον άλλον κάμερες, ότι ο ένας είχε βάλει κάμερες και παρακολουθούσε τον άλλον, η Ρούλα τον Μάνο ή ο Μάνος την Ρούλα».

Σχετικά με την σπιτονοικοκυρά, η οποία αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα, αν και όπως είπε η ίδια βρίσκεται στην γειτονιά τα τελευταία 25 χρόνια, η κ. Αντωνοπούλου είπε «δεν την ξέραμε, δεν έβγαινε έξω η σπιτονοικοκυρά, δεν είχε επαφή με τον κόσμο».

Ειδήσεις σήμερα:

Η Ρούλα Πισπιρίγκου έθαψε την Τζωρτζίνα μαζί με το τάμπλετ της

Τζεν Ψάκι: εκτός Λευκού Οίκου η ομογενής μας;

Παπαθανάσης: η μείωση του ΦΠΑ ίσως δεν φτάσει στους καταναλωτές