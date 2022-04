Πολιτική

Βαρουφάκης κατά ΣΥΡΙΖΑ: Μας θέλουν μόνο για να γίνουν υπουργοί! Ε, δεν θα γίνουν…

Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για το ΜέΡΑ25 και τα σενάρια μετεκλογικής συνεργασίας. Η πρόταση για τις ΑΟΖ για να “στριμωχτεί” η Τουρκία, η αισχροκέρδεια, τα μέτρα στήριξης και η αλλαγή για τον κατώτατο μισθό.

Να υπάρξουν σαρωτικοί έλεγχοι στην αγορά για την αισχροκέρδεια και να επιβληθούν κυρώσεις ζήτησε ο Γραμματέας του ΜέΡα25, Γιάνης Βαρουφάκης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», καθώς όπως είπε πολλοί επιχειρηματίες εκμεταλλεύονται τον εισαγόμενο πληθωρισμό για να κερδοσκοπήσουν.

Ο κ. Βαρουφάκης είπε πως θα έπρεπε να έχει επιβληθεί πλαφόν κέρδους 5% στις εταιρείες παραγωγής ενέργειας μέσω υδροηλεκτρικών εργοστασίων, ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών πάρκων, σημειώνοντας πως δεν μπορεί να χρεώνονται οι κιλοβατώρες από αυτές τις πηγές, που έχουν μικρό κόστος παραγωγής, ίδια με τις κιλοβατώρες από μονάδες που χρησιμοποιούν το πανάκριβο σήμερα φυσικό αέριο.

Εκτίμησε ακόμη πως τελικώς δεν θα υπάρξουν οφέλη από την φορολόγηση των υπερκερδών των εταιρειών ενέργειας, λέγοντας ότι με αλχημείες οι επιχειρήσεις θα «φροντίσουν» να μην εμφανίσουν κέρδη, ζητώντας παράλληλα την κατάργηση από την Κυβέρνηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, το οποίο χαρακτήρισε ως «καφενείο’.

Ο κ. Βαρουφάκης αναφέρθηκε στα μέτρα για την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, ζητώντας μεγαλύτερη στήριξη των πολιτών, ενώ αναφερόμενος στον κατώτατο μισθό είπε ότι «είναι άδικο απέναντι στον Πρωθυπουργό, όποιος και αν είναι Πρωθυπουργός, να πρέπει να είναι σε αυτόν το βάρος για το πότε θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Θα έπρεπε να έχουμε αυτόματη τιμαριθμική προσαρμογή του κατώτατου μισθού. Οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να συζητούν για τις συλλογικές συμβάσεις και τα εργασιακά δικαιώματα και όχι για τον κατώτατο μισθό».

Σημείωσε ακόμη πως «κανένας εργοδότης δεν θέλει να πληρώσει μεγαλύτερο μισθό στο προσωπικό του, θέλει όμως να πληρώσουν μεγαλύτερο μισθό όλοι οι άλλοι για να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα και η αγοραστική δύναμη και η κατανάλωση».

Ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 είπε πως το κόμμα του θα μείωνε τον ΦΠΑ στο 15% από 24% και τον μειωμένο συντελεστή στο 7% και επανέλαβε την πρόταση του για οριζόντιο φόρο εισοδήματος επιχειρήσεων, με τριες κλίμακες, από 15% για τους μικρούς επιχειρηματίες μέχρι 30% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, με προσωπικό από 500 υπαλλήλους και πάνω.

«Η Επιτροπή Ανταγωνισμού κοιμάται έναν ύπνο πολύ ύποπτο. Όταν έχεις τόσο μεγάλες αυξήσεις στην αγορά, έχεις αισχροκέρδεια, αλλά δεν γίνονται έλεγχοι στην Ελλάδα», είπε ο κ. Βαρουφάκης.

Για τα Ελληνοτουρκικά

«Ανησυχώ για την Τουρκία από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, οι προκλήσεις είναι συνεχείς από την εισβολή στην Τουρκία και μετά. Η Τουρκία είναι μια χώρα που το ένα διδακτορικό και ολιγαρχικό - τοξικό καθεστώς, διαδέχεται το ένα το άλλο. Επειδή είναι τόσο απολυταρχικά, κάθε φορά που τρέμουν τα πόδια τους, στήνουν ένα επεισόδιο στο Αιγαίο», είπε ο κ. Βαρουφάκης.

Σχετικά με τις προκλήσεις της Άγκυρας και τις ΑΟΖ, ο επικεφαλής του κόμματος είπε ότι «η θέση του ΜέΡΑ25 είναι πως η Ελλάδα πρέπει να αποφύγει τις διμερείς διαπραγματεύσεις με την Τουρκία. Όποιος κάτσει στο τραπέζι με τον Ερντογάν, θα του φορτώσει ο Ερντογάν ένα σωρό πράγματα, μέχρι και την Βοιωτία θα του ζητήσει. Η ελληνική πλευρά θα αναγκαστεί να φύγει από το τραπέζι του διαλόγου».

«Η Ελλάδα θα πρέπει να καλέσει όλα τα κράτη που βρέχονται από την ανατολική Μεσόγειο και να θέσουν όλοι, πάνω σε έναν χάρτη, τις απαιτήσεις τους για χάραξη ΑΟΖ και θαλασσίων ζωνών. Δεν θα συμφωνήσουν φυσικά. Μετά, όταν καταλήξουμε σε έναν χάρτη με απαιτήσεις, να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Αν όλοι αυτοί κάτσουν μαζί, ο Ερντογάν δεν θα μπορεί να κάνει πολλά. Ακόμη και αν δεν έρθει ο Ερντογάν σε αυτήν την συνάντηση, θα έχεις κερδίσει μια διπλωματική νίκη, ότι δεν θα συμμετέχει η Τουρκία», ανέφερε ο κ. Βαρουφάκης.

Σχετικά με τις συζητήσεις για τις μετεκλογικές συνεργασίες, που κρίνονται αναγκαίες, λόγω του συστήματος της απλής αναλογικής που θα ισχύσει για τις επικείμενες εκλογές, ο Γιάνης Βαρουφάκης έστρεψε τα πυρά του στον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πως «το ΜέΡα25 δεν θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνης σε μια κυβέρνηση με προοδευτικό πρόσημο, δεν θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνης σε κανέναν».

«Αν ήθελα να ήμουν υπουργός, δεν θα είχα φύγει την νύχτα του δημοψηφίσματος. Εμείς φτιάξαμε το ΜέΡΑ25 για να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα, έχουμε συγκεκριμένες απόψεις για το τι πρέπει να γίνει σε κάθε τομέα. Μια συγκυβέρνηση πρέπει να υπάρχει με μια προγραμματική σύμπνοια για το τι πρέπει να γίνει. Έχουμε απευθύνει πολλές προσκλήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ να έρθουν να μιλήσουμε για όλα τα θέματα, όπως τα κόκκινα δάνεια και άλλα. Δεν έρχονται. Τι θέλουν; Να τους κάνουμε υπουργούς! Ε, δεν θα τους κάνουμε υπουργούς», σημείωσε ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25.

