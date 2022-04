Οικονομία

Σταϊκούρας: 1 δις ευρώ για να στηρίξουμε την κοινωνία τον Απρίλιο

Ο Υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε αναλυτικά στα μέτρα στήριξης που τίθενται σε ισχύ τον Απρίλιο.

Στις ελαφρύνσεις και τις επιδοτήσεις που αναμένονται μέσα στον Απρίλιο, αναφέρθηκε σε συνέντευξη του ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρσς, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να βοηθά την κοινωνία για όσο χρειαστεί και ότι όλα αξιολογούνται.

Όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας, περίπου 1 δις ευρώ θα δοθεί με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην κοινωνία, τον μήνα που διανύουμε.

Αναλυτικότερα, όπως ανέφερε θα δοθούν:

200 ευρώ σε 1,4 εκατ. ελληνικά νοικοκυριά μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα, τα οποία αφορούν σε χαμηλοσυνταξιούχους και άλλες κατηγορίες.

200 ευρώ στα ταξί. Μέσω της πλατφόρμας mybusiness της ΑΑΔΕ θα υποβάλλονται οι δηλώσεις, ενώ οι πληρωμές αναμένονται περί τα μέσα Απριλίου.

Η κάρτα για τα καύσιμα, η οποία θα ενεργοποιηθεί μέχρι τα μέσα Απριλίου. Επίσης, θα δοθούν 5 ευρώ επιπλέον σε όσους χρησιμοποιήσουν την κάρτα αντί για IBAN.

Επιδότηση για το πετρέλαιο νωρίτερα. Η μείωση της τιμής θα έχει φανεί μέχρι Τρίτη-Τετάρτη και ισχύει αναδρομικότητα αν αλλάξει κάτι στην τιμολόγηση.

Επιδότηση για το ρεύμα σε 4,2 εκατ. φυσικά πρόσωπα και σε 1,2 εκατ. επιχειρήσεις για τον Απρίλιο. Για τους φοιτητές, είπε ότι θα υποβάλλουν τις φορολογικές δηλώσεις τους για να επιδοτηθούν αναδρομικά από τις αρχές του έτους.

Επιδότηση στους κτηνοτρόφους. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθετική διάταξη και την ΚΥΑ θα πληρωθούν το 2% του τζίρου του 2021 που αντιστοιχεί σε 47 εκατ. , μέχρι τις 15 Απριλίου. Τόνισε, επίσης, ότι και για φέτος αναστέλλεται το τέλος επιτηδεύματος για τους αγρότες.

Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα κατατίθενται ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 2 δισ. ευρώ και άλλα 600 εκατ. για ανάγκες των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Μετανάστευσης.

Τέλος, ανέφερε ότι «εξοφλούμε το ΔΝΤ και κερδίζουμε περίπου 250 εκατ. ευρώ».

Πηγή: skai.gr

