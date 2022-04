Αθλητικά

Χάαλαντ: Τα μεγαθήρια της Ευρώπης ερίζουν για την απόκτηση του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται να έχει το προβάδισμα για τη απόκτηση του επιθετικού, με την Μάντσεστερ Σίτι να καιροφυλακτεί και πολλούς άλλους συλλόγους να ενδιαφέρονται.

Την ώρα που η Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται να βρίσκεται πιο κοντά στην απόκτηση του Ερλινγκ Χάαλαντ, η διοίκηση της Μάντσεστερ Σίτι δεν έχει πει την... τελευταία της λέξη για αυτό το θέμα. Ο αγγλικός σύλλογος, είναι έτοιμος να κάνει τα πάντα για να... αρπάξει τον νεαρό Νορβηγό, ο οποίος σε 23 ματς σε όλες τις διοργανώσεις, μετρά 23 γκολ κι έξι ασίστ.

Παρά τα αρκετά προβλήματα -κυρίως- μυϊκών τραυματισμών που αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα, ο Χάαλαντ εξακολουθεί να έχει καλές επιδόσεις στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, καθώς πλησιάζει η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος. Και οι «μνηστήρες» είναι πολλοί και κορυφαίοι, όπως η Μπάγερν Μονάχου, η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Μάντσεστερ Σίτι.

Όπως είναι γνωστό, στο ποδόσφαιρο όλα κινούνται πολύ γρήγορα και οι ενδιαφερόμενοι σύλλογοι μπορούν γρήγορα να επανέλθουν στο προσκήνιο, ειδικά σε ένα τόσο «φλέγον» θέμα. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει με τον 21χρονο επιθετικό, του οποίου το συμβόλαιο με την Ντόρτμουντ, λήγει τον Ιούνιο του 2024.

Και σύμφωνα με το «ESPN», η διοίκηση της Μάντσεστερ Σίτι, εξακολουθεί να ενδιαφέρεται έντονα, καθώς οι παράγοντες των «πολιτών», είναι πεπεισμένοι ότι θα καταφέρουν να... νικήσουν την Ρεάλ Μαδρίτης, στην «μάχη» για τον Νορβηγό διεθνή (17 συμμετοχές, 15 γκολ).

Ειδήσεις σήμερα:

Φυσικό αέριο: Επιταχύνονται οι έρευνες στο Ιόνιο

Αποκάλυψη ΑΝΤ1: “Η Ρούλα Πισπιρίγκου ζήτησε να κάνουμε κακό στον Μάνο Δασκαλάκη

Γυναίκα δικαστής πιάστηκε επ' αυτοφώρω να κλέβει τρόφιμα!