Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού: Μήνυμα Σακελλαροπούλου στο “Race forAutism”

Τι επεσήμανε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας που παρακολούθησε τον αγώνα δρόμου που οργανώθηκε στο Πάρκο “Αντώνης Τρίτσης”.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, παρακολούθησε σήμερα το πρωί στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» τον αγώνα δρόμου που διοργάνωσε η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Race for AutismGr».

Αμέσως μετά, η κ. Σακελλαροπούλου υπογράμμισε την ανάγκη να υποστηρίξουμε κάθε προσπάθεια που μπορεί να βοηθήσει τα αυτιστικά άτομα να γίνουν πιο λειτουργικά.

Όπως δήλωσε :«Σήμερα, παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για τον αυτισμό, βρίσκομαι εδώ για να υπογραμμίσω την ανάγκη να στρέψουμε το βλέμμα σε μια πολύπλοκη διαταραχή. Να αναγνωρίσουμε τις ανάγκες των ανθρώπων αυτών, να συμπαρασταθούμε στις οικογένειες και τους φροντιστές τους, που βιώνουν μια δύσκολη καθημερινότητα. Και να υποστηρίξουμε κάθε προσπάθεια που μπορεί να βοηθήσει τα αυτιστικά άτομα να γίνουν πιο λειτουργικά. Θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές τόσο για τη σημερινή εκδήλωση, όσο και για τον αγώνα τους ενάντια στην άγνοια και την προκατάληψη».





