Drone της ΕΑΒ: μπήκε στο τελικό στάδιο ο σχεδιασμός του

Οι δυνατότητες και οι ιδιαιτερότητες του ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής μη επανδρωμένου οχήματος. Πότε θα είναι έτοιμο για πτήσεις.

Η σχεδίαση του πρώτου αυτόνομου εναέριου οχήματος (drone), που υλοποιείται με τη σύμπραξη της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ), του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εισέρχεται σε τελικό στάδιο.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από την ΕΑΒ, διοργανώθηκε ημερίδα από το γραφείο συνεργατών του υπουργού Οικονομικών σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όπου παρουσιάστηκαν νέες πτυχές του καινοτόμου προγράμματος «Αρχύτας», το οποίο θα αναβαθμίσει την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας.

Το θέμα της ημερίδας ήταν «Συνεργασία της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα: Αναγκαίος όρος για ισχυρή Ελλάδα» και πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στη Λαμία. Το πρώτο VTOL UAV αναμένεται να πετάξει στον ελληνικό ουρανό σε περίπου δύο χρόνια, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Τονίζεται ότι το drone θα ενισχύσει την επιτήρηση των χερσαίων και θαλασσίων συνόρων, ενώ θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς πολιτικής προστασίας και για πολλές άλλες εμπορικές χρήσεις. Πρόκειται για ένα αερόχημα που θα μπορεί να επιτύχει την κάθετη απο/προσγείωση με συστήματα που δεν έχουν ακόμη εμφανιστεί στον χώρο των drones.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το υπουργείο Οικονομικών. Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας υπογράμμισε στην ομιλία του στην ημερίδα ότι «η προσπάθεια συνεχίζεται και διευρύνεται, ώστε η πατρίδα μας να μπει στον διεθνή στίβο ως πιστοποιημένος σχεδιαστής και παραγωγός προϊόντων υψηλής και καινοτόμου τεχνολογία. Είναι σαφές ότι αυτή η πορεία θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη στους εμπλεκόμενους φορείς, στην ελληνική οικονομία και συνολικά στη χώρα».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης επισήμανε: «H ΕΑΒ μπορεί να πρωταγωνιστεί στον κρίσιμο τομέα της υψηλής τεχνολογίας, κάτι που απ' ό,τι φαίνεται θα αποτελέσει το μέλλον του τρόπου της άμυνας των χωρών».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΒ, Δημήτρης Παπακώστας, ανέφερε ότι «η ΕΑΒ εφαρμόζει μια εξωστρεφή εμπορική πολιτική ανταγωνιζόμενη επάξια στο διεθνές περιβάλλον και έχει αναδειχθεί σε σημαντικό εξαγωγικό φορέα, συμβάλλοντας στην εισροή συναλλάγματος και στην ενίσχυση του ΑΕΠ».

Στην ημερίδα, μεταξύ άλλων, έδωσαν το «παρών» οι πρυτάνεις των τριών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης) που συμμετέχουν στην έρευνα του προγράμματος «Αρχύτας». Παραβρέθηκαν, επίσης, ο πρόεδρος της ΕΑΒ Ι. Κούτρας, ο αντιπρόεδρος της εταιρείας Μ. Κορωναίος και κορυφαίοι πανεπιστημιακοί.

Μετά την ολοκλήρωση της ημερίδας, η ΕΑΒ υπέγραψε Μνημόνια Συνεργασίας με τα πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Θεσσαλονίκης και Θράκης αλλά και με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Στόχος είναι η διεύρυνση της συνεργασίας τους για μία σειρά από προϊόντα υψηλής τεχνογνωσίας που θα ενισχύσουν την άμυνα, την ασφάλεια αλλά και την οικονομία της χώρας.

