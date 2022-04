Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: Παλεύω μόνη μου για την αθωότητα μου

Τι δήλωσε ο δικηγόρος της που την επισκέφθηκε στη ΓΑΔΑ. Η αιχμή της για τον Μάνο Δασκαλάκη και η απαίτηση της να «δεχθεί συμπαράσταση κι όχι κατηγορίες»

Η Ρούλα Πισπιρίγκου, που βρίσκεται στην ΓΑΔΑ μετά τη σύλληψη της, εξακολουθεί να αρνείται την ενοχή της στην πολύκροτη υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Ο ένας εκ των δυο δικηγόρων της, Όθωνας Παπαδόπουλος, την επισκέφθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου και σε δηλώσεις του ανέφερε ότι, «η ψυχολογική της κατάσταση είναι κακή. Θεωρεί ότι σαν μάνα που έχει χάσει το παιδί της θα έπρεπε να δέχεται τη συμπαράσταση και όχι τις κατηγορίες που εκτοξεύονται σε βάρος της».

«Θεωρεί ότι είναι μόνη της στον αγώνα που κάνει για να βρει ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτά τα καταστροφικά αποτελέσματα. Η κουβέντα της ήταν αυτή ακριβώς “παλεύω μόνη μου”», δήλωσε ο κ. Όθωνας Παπαδόπουλος λίγα λεπτά μετά τη συνάντησή του με την κατηγορούμενη ενώ τόνισε πως η πελάτισσά του εμμένει στο να μην ομολογεί τη δολοφονία της 9χρονης Τζώρτζίνας.

«Η θέση της εξακολουθεί να είναι ότι αρνείται την ενοχή της ούτε δέχεται την κατηγορία που της αποδίδεται. Υπάρχουν πράγματα που είναι υπό διερεύνηση. Η μία πιθανότητα που δίνει είναι να υπάρχουν άλλα άτομα εμπλεκόμενα. Η άλλη πιθανότητα είναι να έχουν γίνει λάθος χειρισμοί είτε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του παιδιού είτε και μετά το επίδικο συμβάν. Στο θέμα των αναλύσεων που ακολούθησαν και κυρίως την τοξικολογική εξέταση των δειγμάτων», προσθέτει και εξηγεί πως η Ρούλα Πισπιρίγκου δεν αμφισβητεί τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αλλά κάνει λόγο για «κάτι που είναι μπροστά μας και δεν το έχουμε δει ακόμα'».

Αναφορικά με την ψυχολογική κατάσταση της 33χρονης φερόμενης ως δράστη ο κ. Παπαδόπουλος δήλωσε, «Η ψυχολογική της κατάσταση είναι κακή. Θεωρεί ότι σαν μάνα που έχει χάσει το παιδί της θα έπρεπε να δέχεται τη συμπαράσταση και όχι τις κατηγορίες που εκτοξεύονται σε βάρος της».





