Βρετανία – αεροδρόμια: Προειδοποίηση για μεγάλες καθυστερήσεις το Πάσχα

Εκτιμάται ότι μόνο στο Χίθροου χρειάζονται 12.000 προσλήψεις για να κυλήσουν όλα ομαλά. Ανάλογα προβλήματα σε επιβάτες και οδηγούς στο λιμάνι του Ντόβερ.

Οι επιβάτες των αεροπορικών εταιριών στη Βρετανία έλαβαν σήμερα μία προειδοποίηση για το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσουν μεγάλες καθυστερήσεις στα αεροδρόμια κατά την περίοδο των φετινών πασχαλινών διακοπών, εξαιτίας της χρόνιας έλλειψης προσωπικού ελέγχων επιβίβασης (check-in), αλλά και των ελλείψεων στο προσωπικό της ασφάλειας αεροδρομίων.

“Αναμένουμε ότι θα υπάρχουν ουρές στις ώρες αιχμής για την περίοδο του Πάσχα” δήλωσε στο BBC, η Κάρεν Ντι εκτελεστική διευθύντρια της Ένωσης Διαχειριστών Αεροδρομίων (ΑΟΑ).

Η ίδια, επεσήμανε ότι ο αναφερόμενος τομέας θα πρέπει να προσλάβει “δεκάδες χιλιάδες” υπαλλήλων για την κάλυψη των αναγκών, καθώς οι περιορισμοί εξάπλωσης της COVID-19 καταργούνται.

Το αεροδρόμιο Χίθροου στο Λονδίνο από μόνο του, έχει ανάγκη επιπλέον προσωπικού 12.000 υπαλλήλων, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η Ντι.

“Έχουμε αρχίσει τη σχετική διαδικασία πριν από αρκετό χρόνο, αλλά με αυτές τις μεγάλες ανάγκες προσωπικού υπό τις περιοριστικές συνθήκες που υπάρχουν στην αγορά εργασίας, θα απαιτηθεί δυστυχώς αρκετός χρόνος” πρόσθεσε η ίδια.

Τόσο οι οδηγοί φορτηγών, όσο και οι οδηγοί οχημάτων βρίσκονται αντιμέτωποι με μεγάλες καθυστερήσεις για την επιβίβασή τους σε φέρι μποτ στο λιμάνι του Ντόβερ.

