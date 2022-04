Καιρός

Καιρός: βροχές και πτώση θερμοκρασίας την Κυριακή

Που και πότε αναμένονται καταιγίδες και που χιονοπτώσεις. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Για την Κυριακή προβλέπονται, στην δυτική και βόρεια χώρα, παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-νοτιοδυτικοί, 4 με 6 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φθάσει στα δυτικά τους 18 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις. Θα πνέουν άνεμοι δυτικοί, 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Θα πνέουν άνεμοι δυτικοί-νοτιοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ, που το βράδυ θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς, 3 με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια αναμένονται αραιές νεφώσεις. Θα πνέουν άνεμοι δυτικοί, 3 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ορεινά της Μακεδονίας. Θα πνέουν άνεμοι δυτικοί-νοτιοδυτικοί, 4 με 6 μποφόρ, που το βράδυ θα στραφούν σε βόρειους και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 09 έως 20 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην δυτική Μακεδονία, από 05 έως 14 βαθμούς Κελσίου).

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, που βαθμιαία θα περιοριστούν στα βόρεια. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά κυρίως της Ήπειρου και της δυτικής Στερεάς. Θα πνέουν άνεμοι δυτικοί-νοτιοδυτικοί, 4 με 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Το θερμόμετρο θα δείξει από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου (σημ: στο εσωτερικό της Ηπείρου, από 06 έως 14 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται αραιές νεφώσεις, παροδικά κατά τόπους πιο πυκνές, με τοπικούς όμβρους στα βόρεια τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται αραιές νεφώσεις. Θα πνέουν άνεμοι δυτικοί-νοτιοδυτικοί, 4 με 6 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στην Κρήτη έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα κατά τόπους πιο πυκνές. Θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοδυτικοί, 4 με 6 μποφόρ, με εξασθένηση τη νύχτα. Το θερμόμετρο θα δείξει από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Δευτέρα

Για την Δευτέρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στα δυτικά, στα κεντρικά και στα Βόρεια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και λίγα χιόνια στα βόρεια ορεινά. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Μακεδονία και στην Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις, 3 με 4 και στα νότια βαθμιαία 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και στα νότια, όπου θα φτάσει τους 19 με 21 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές δεν θα ξεπεράσει τους 16 βαθμούς Κελσίου.

