Πολιτική

Ανδρουλάκης - ακρίβεια: Ο Πρωθυπουργός επέδειξε δημοσιονομική ανευθυνότητα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ περιόδευσε στον Εύοσμο και πρότεινε μια σειρά μέτρων – ασπίδα στην κοινωνία, για να αντιμετωπιστεί η κρίση.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, περιόδευσε το πρωί στο εμπορικό κέντρο του Ευόσμου. Συνομίλησε με καταστηματάρχες και πολίτες για το μείζον πρόβλημα της ακρίβειας, που όπως μετέφεραν στον κ. Ανδρουλάκη κατατρώει τα εισοδήματά τους.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισήμανε την ανάγκη λήψης μέτρων-ασπίδα στην κοινωνία, όπως η επιβολή πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρμογής και στην αύξηση του τιμολογίου, η φορολόγηση των υπερκερδών των εταιρειών ενέργειας, η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, η αύξηση στα 751 ευρώ του κατώτατου μισθού και ένα νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους.

«Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει επιδείξει μια τεράστια ατολμία. Την περίοδο της πανδημίας αποφάσισε μια τεράστια δημοσιονομική επέκταση 43 δισεκατομμυρίων ευρώ. Υποστηρίζει ότι είναι δημοσιονομικά υπεύθυνος ενώ την περίοδο της πανδημίας επέδειξε δημοσιονομική ανευθυνότητα και τώρα δεν έχει το περιθώριο να κάνει τις παρεμβάσεις που κάνουν άλλα ευρωπαϊκά κράτη για να μειώσει το κόστος ενέργειας. Μήνες τώρα έπρεπε να πει ότι θα φορολογήσει τα υπερκέρδη των μεγάλων εταιρειών γιατί υπάρχει κερδοσκοπία» επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης.

Δηκτικός ήταν για την αναγνώριση εκ μέρους του Πρωθυπουργού της αναγκαιότητας της κοινωνικής στέγης, πρόγραμμα που ο κ.Ανδρουλάκης έχει προτείνει προ μηνών και μάλιστα συζήτησε με τον Πορτογάλο Πρωθυπουργό Αντόνιο Κόστα. «Ο Πρωθυπουργός λέει ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής δεν έχει θέσεις. Μετά καταλαβαίνει ότι αυτό που λέμε, είναι υλοποιήσιμο και προσπαθεί να βρει και αυτός κάτι να πει. Είναι δυνατόν, αν το πιστεύει ως πολιτική, στο ταμείο ανάκαμψης που οι Πορτογάλοι έβαλαν 26.000 κατοικίες, οι Ισπανοί 20.000 κατοικίες, οι Ιταλοί 10.000 κατοικίες, η Ελλάδα, που το ξέρει το πρόβλημα ο κ. Μητσοτάκης όπως υποστηρίζει, να έχει βάλει μόλις 70 σπίτια στην Αθήνα και 30 στη Θεσσαλονίκη; Αυτή είναι η γνώση του και η ευαισθησία του για αυτό το πολύ μεγάλο θέμα;»

Αναφερόμενος στα θέματα της δημόσιας υγείας την παραμονή της διεξαγωγής του περιφερειακού συνεδρίου για την Υγεία στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τόνισε την αντίστιξη της επιλογής της κυβέρνησης της ΝΔ να διοχετεύσει στην δημόσια Υγεία μόλις το 4,5% των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης ενώ για παράδειγμα η Ιταλία διοχετεύει το 10%.

«Εμείς δεν λαϊκίζουμε. Η απάντηση στον λαϊκισμό είναι μόνο μια. Το παράδειγμα μιας άλλης χώρας , που απαντά στο πρόβλημα. Αν αυτά που προτείνουμε, τα κάνουν οι Πορτογάλοι, οι Ισπανοί και οι Ιταλοί, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην μπορούν να υλοποιηθούν στην Ελλάδα» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Στοίχημα για την παράταξη μας αποτελεί να είναι η ισχυρότερη προοδευτική δύναμη ευθύνης του τόπου, που θα μιλά για όλα με υπευθυνότητα και όχι μικροκομματικά. ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ έχουν την αντίληψη ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα . Διαιρούν την κοινωνία για θέματα που ο λαός έπρεπε να είναι ενωμένος και να απαντά με ομόνοια και αντίληψη του διεθνούς περιβάλλοντος. Φιλοδοξία του ΠΑΣΟΚ είναι να δείξει ένα άλλο δρόμο» υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης σχολιάζοντας τις πολιτικές εξελίξεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά – απάτη: Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ έκαναν “φτερά” από τραπεζικό λογαριασμό

Ρούλα Πισπιρίγκου: Παλεύω μόνη μου για την αθωότητα μου

Γυναίκα δικαστής πιάστηκε επ' αυτοφώρω να κλέβει τρόφιμα!