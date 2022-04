Οικονομία

Θεσσαλονίκη - Καραμανλής: Το μετρό θα λειτουργήσει ενιαία στο τέλος του 2023

Τι είπε για τον νέο, υπερσύγχρονο εναέριο αυτοκινητόδρομο στην περιφερειακή Θεσσαλονίκης, τον Fly Over.

Τη δέσμευσή του ότι το μετρό Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει ενιαία στο τέλος του 2023 και ο Έλληνας πρωθυπουργός «δεν θα εγκαινιάσει μουσαμάδες αλλά το Project ολοκληρωμένο», ανέλαβε εκ νέου ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Α. Καραμανλής, μιλώντας από το βήμα του προσυνεδρίου της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

«Ένα έργο που είχε καταντήσει ανέκδοτο για τη Θεσσαλονίκη, το μετρό Θεσσαλονίκης, σήμερα έχει ολοκληρωμένο το 85% της υποδομής του και υπολείπεται η πολύπαθη ιστορία του σταθμού Βενιζέλου», τόνισε. «Πολιτικοποιήθηκε ένα Project στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, οι πολίτες διχάστηκαν και ήρθε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να δώσει τη λύση. Θέλουμε και μετρό και αρχαία και η δέσμευσή μας είναι ότι το έργο θα λειτουργήσει ενιαία στο τέλος του 2023», ξεκαθάρισε.

Ήδη, όπως τόνισε, οι πλατείες παραδίδονται πίσω στους πολίτες, τα εργοτάξια τελειώνουν και γίνονται και οι δοκιμαστικές λειτουργίες των συρμών του μετρό Θεσσαλονίκης. «Δεν θα δείτε ποτέ τον Έλληνα πρωθυπουργό ή εμάς να κάνουμε φιέστες. Όταν θα είμαστε έτοιμοι να παραδώσουμε το έργο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έρθει στη Θεσσαλονίκη και θα το εγκαινιάσει».

Το 2019, οπότε και ανέλαβε η ΝΔ την κυβέρνηση της χώρας δεν υπήρχε καμία μελετητική ωριμότητα για έργα υποδομής και «το χειρότερο ήταν μάλιστα τα Project που παρέμεναν μπλοκαρισμένα», όπως είπε χαρακτηριστικά. «Βρεθήκαμε πρόσφατα με τον πρωθυπουργό στο έργο Πάτρα-Πύργος, ένα έργο-καρμανιόλα και ντροπή για την Ελλάδα του 21ου αιώνα», επισήμανε και περιέγραψε τα έργα που ήταν μπλοκαρισμένα και πλέον βρίσκονται σε τροχιά δρομολόγησης.

«Πάμε πολύ γρήγορα και η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή», σημείωσε ο κ. Καραμανλής. «Τελειώσαμε με τις ψεύτικές υποσχέσεις» είπε, και τόνισε ότι η οδική σύνδεση με τον προβλήτα 6 του λιμανιού της Θεσσαλονίκης είναι πραγματικότητα και κατασκευάζεται, το σιδηροδρομικό έργο έχει ήδη δημοπρατηθεί και θα συμβασιοποιηθεί σε 18 μήνες, ενώ το Project θα είναι έτοιμο το 2027.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον νέο, υπερσύγχρονο εναέριο αυτοκινητόδρομο στην περιφερειακή Θεσσαλονίκης, τον Fly Over, λέγοντας πως «είναι παρέμβαση που έπρεπε να γίνει για να λύσουμε το κυκλοφοριακό στην πόλη,. Έχει να γίνει παρέμβαση στον περιφερειακό στη Θεσσαλονίκη, από τότε που πρωθυπουργός της χώρας ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης».

Ο κ. Καραμανλής σημείωσε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών δεν αυτοσχεδιάζει. «Όταν αναλάβαμε το υπουργείο, ανακοινώσαμε έργα ύψους 13 δισ. ευρώ και ήδη δημοπρατήσαμε έργα 7 δισ. ευρώ. Μέσα σε τρία χρόνια έχουμε εκκινήσει έργα 3,5 δισ. ευρώ, το μεγαλύτερο πακέτο έργων που έχει γίνει από την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων, και όταν σε πέντε χρόνια ο Σύριζα είχε καταφέρει να συμβασιοποιήσει project μόλις 800 εκατ. ευρώ».

Να σταματήσει η πολιτικοποίηση των έργων υποδομής, ζήτησε απο την πλευρά του υφυπουργός Υποδομών, Γιώργος Καραγιάννης. Ο ίδιος σημείωσε ότι η κυβέρνηση ΝΔ μιλά με μελέτες, διαγωνισμούς και εργοτάξια και τόνισε ότι από το πρόγραμμα των 13 δισ. ευρώ του χαρτοφυλακίου του υπουργείου, τα 5 δισ. ευρώ αφορούν τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα.

Χαρακτήρισε «κορωνίδα» των έργων το Fly over και σημείωσε πως έχει ήδη προκύψει ο προσωρινός ανάδοχος. Μέχρι το τέλος του 2022 θα έχουμε τα πρώτα εργοτάξια Θεσσαλονίκη: «Το Fly Over, μαζί με το μετρό θα αλλάξουν τον κυκλοφοριακό χάρτη στην πόλη της Θεσσαλονίκης», τόνισε ο κ. Καραμανλής.

