Μάνος Δασκαλάκης: Ποτέ δεν περίμενα πως θα φτάσει αυτή η στιγμή (βίντεο)

Δίνει την δεύτερη τηλεοπτική του συνέντευξη και μιλάει για την Ρούλα Πισπιρίγκου και την αδειάζει λίγο πριν η 33χρονη βρεθεί στο εδώλιο, κατηγορούμενη για ανθρωποκτονία από πρόθεση.





Πιο αναλυτικά, μιλώντας στην εφημερίδα «Μπαμ», ο Μάνος Δασκαλάκης είπε πως "δεν κρύβεται, δεν είναι εξαφανισμένος και θέλει να μάθει την αλήθεια". Ερωτηθείς τι θα κάνει από εδώ και πέρα, μετά τη σύλληψη της Ρούλας Πισπιρίγκου και την κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, με τη χρήση κεταμίνης είπε στον Πέτρο Κουσουλό πως «είναι ξεκάθαρη η θέση μου. Δεν έχω να φοβηθώ κανέναν και τίποτα. Θέλω να μάθω την αλήθεια για τα παιδιά μου. Από πού βρέθηκε η κεταμίνη, από πού προμηθεύτηκε την κεταμίνη. Πώς την έδωσε; Τι έγινε με τα άλλα δύο μου παιδιά».

Στο απόσπασμα από τη συνέντευξη που θα δημοσιευθεί αύριο ο Μάνος Δασκαλάκης είπε «Δεν έχω να κρύψω κάτι. Δεν είμαι εξαφανισμένος από πουθενά. Εχω πάθει το μεγαλύτερο σοκ της ζωής μου. Δεν περίμενα ποτέ ότι στα 30 μου χρόνια θα φτάσω και θα μάθω κάτι τέτοιο. Θέλω να ακουστεί μόνο η αλήθεια. Δεν έχω κανέναν άλλο λόγο. Ποτέ δεν έκρυψα την αλήθεια και ποτέ δεν έχω να κρύψω κάτι. Έλεγα σε κάθε θάνατο μετανιώνω που δουλεύω τόσες ώρες για να κάνω το καλύτερο για τα παιδιά μου και δεν έχω ζήσει κάποιες στιγμές μαζί τους. Εάν μετάνιωνα μία φορά τότε, μετανιώνω 50 τώρα. Πάντα δούλευα όμως για να τους κάνω το καλύτερο. Ποτέ δεν περίμενα πως θα φτάσει αυτή η στιγμή» είπε ο πατέρας των αδικοχαμένων παιδιών από την Πάτρα, με μάτια βουρκωμένα.

Συνέχισε: «Είναι ξεκάθαρη η θέση μου. Δεν έχω να φοβηθώ κανέναν και τίποτα. Ακόμα και τώρα θα πω ότι θέλω να μάθω την αλήθεια για τα παιδιά μου. Από πού βρέθηκε η κεταμίνη, από πού προμηθεύτηκε την κεταμίνη. Πώς την έδωσε; Τι έγινε με τα άλλα δύο μου παιδιά».





