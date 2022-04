Αθλητικά

Άλκης Καμπανός: Το συγκινητικό γκράφιτι στην μνήμη του (εικόνες)

Ολοκληρώθηκε το μεγάλο γκράφιτι ακριβώς απέναντι από το σημείο όπου ο 19χρονος φίλος του Άρη δολοφονήθηκε.



Την 1η Φεβρουαρίου ο 19χρονος Άλκης “έφυγε” από τη ζωή έπειτα από τη στυγερή δολοφονική επίθεση που δέχθηκε στην περιοχή της Χαριλάου από οπαδούς του ΠΑΟΚ, με τους ανθρώπους του Άρη να τιμούν τη μνήμη του με πολλούς τρόπους.

Ένας εξ αυτών είναι η μετονομασία της θύρας των επισήμων του «Κλεάνθης Βικελίδης» με το όνομα του Άλκη αλλά δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς πλέον δεσπόζει και ένα μεγάλο γκράφιτι στα πέριξ του γηπέδου με τη μορφή του 19χρονου φίλου των «κιτρινόμαυρων».

Το συγκινητικό γκράφιτι έγινε από τους Γιάννη Μπουζούκη και Θανάση Ευαγγελόπουλο.

