Ρούλα Πισπιρίγκου: Το μυστηριώδες σημείωμα στην πόρτα του σπιτιού της (εικόνες)

Τι αναφέρεται στο μυστηριώδες σημείωμα που άφησαν στην πόρτα του σπιτιού της Ρούλας Πισπιρίγκου





Σοκαρισμένο είναι το πανελλήνιο με τις εξελίξεις στην υπόθεση των θανάτων των τριών παιδιών στην Πάτρα.

Μετά τη σύλληψη της μητέρας το απόγευμα της Τετάρτης, η οποία κατηγορείται για τον θάνατο της 9χρονης κόρης της Τζωρτζίνας, νέα γεγονότα βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Στο σπίτι της Ρούλας Πισπιρίγκου στην Πάτρα, ένα μυστηριώδες μήνυμα έχει αφήσει κάποιος στην πόρτα.

«Έπρεπε να σε είχα αφήσει να πεθάνεις. Συγγνώμη ψυχούλες μου. Δεν ήξερα ότι έσωσα μια φόνισσα. Συγγνώμη, δεν μπορώ να το πιστέψω», αναφέρει το σημείωμα.

Το εν λόγω μήνυμα είναι γραμμένο πάνω σε γάζα και ο γραφικός χαρακτήρας όπως όλα δείχνουν ανήκει σε γυναίκα.

