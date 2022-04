Αθλητικά

Λαμία - ΟΦΗ: Ήττα για τους γηπεδούχους και ολοταχώς προς... μπαράζ

Ο ΟΦΗ επιβλήθηκε της Λαμίας στο «Αθανάσιος Διάκος», σε αναμέτρηση για τη 2η αγωνιστική των Play Out.



Αν και δίχως ιδιαίτερο βαθμολογικό κίνητρο, ο ΟΦΗ επιβλήθηκε με 2-1 της Λαμίας στο «Αθανάσιος Διάκος», σε αναμέτρηση για τη 2η αγωνιστική των Play Out του πρωταθλήματος της Super League. Πασχάλης Στάικος (29’) και Λουίζ Φελίπε (76’πέν.) σημείωσαν τα γκολ για την ομάδα του Νίκου Νιόπλια. Ο Λούκας (51’) είχε ισοφαρίσει προσωρινά γι’ αυτή του Τζιανλούκα Φέστα που δύσκολα, πλέον, θα αποφύγει την προτελευταία θέση και τη διαδικασία των μπαράζ για την παραμονή στη μεγάλη κατηγορία.

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν πιο ορεξάτα το ματς. Μόλις στο 6ο λεπτό, ο Μπόγιαν Σαράνοφ χρειάστηκε να επιστρατεύσει τα αντανακλαστικά του για να σταματήσει το δυνατό σουτ του Χουάν Νέιρα. Δεν μπόρεσε, όμως, ο Βούλγαρος τερματοφύλακας να κάνει το ίδιο και στο 29’. Ο Νίκος Μαρινάκης έκανε την κάθετη πάσα, ο Νέιρα ίσα που ακούμπησε την μπάλα, η οποία έφτασε στον Στάικο, με τον 26χρονο μέσο να κάνει με διαγώνιο σουτ το 0-1. Η Λαμία ανέβασε την απόδοσή της και πλησίασε δυο φορές ως το τέλος του πρώτου μέρους στην ισοφάριση. Ωστόσο, ούτε ο Νταβίντ Σιμόν στο 33’ ούτε ο Λούκας επτά λεπτά μετά, κατάφεραν να βρουν δίχτυα.

Ό,τι δεν το έκανε στο 40’, το πέτυχε στο 51’ ο Λούκας, με τους γηπεδούχους να μπαίνουν αποφασισμένοι στο δεύτερο ημίχρονο για να ισοφαρίσουν. Ο 30χρονος Βραζιλιάνος με εντυπωσιακό γυριστό σουτ, έπειτα από φάση διαρκείας, νίκησε τον Δημήτρη Σωτηρίου για το 1-1. Οι γηπεδούχοι πλησίασαν στην ανατροπή, αλλά ο Ντάνι Μπεχαράνο δεν πρόλαβε για... εκατοστά το γύρισμα του Γιώργου Σαραμαντά. Στο 75’, οι Κρητικοί κέρδισαν πέναλτι σε χέρι του Ντάνιελ Αντέτζο, πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ ο Φελίπε για το 1-2. Σκορ που δεν άλλαξε μετά και τη σπουδαία χαμένη ευκαιρία του Μπατσανά Αραμπούλι στις καθυστερήσεις.

Ο ΟΦΗ κέρδισε για πρώτη φορά στην τρέχουσα σεζόν τη Λαμία, υποχρεώνοντάς τη στην όγδοη ήττα της στα εννέα τελευταία ματς σε κανονική διάρκεια πρωταθλήματος και Play Out.

Οι συνθέσεις:

ΛΑΜΙΑ (Τζιανλούκα Φέστα): Σαράνοφ, Σαραμαντάς, Αντέτζο, Νούνιες, Καραμάνος (71’ Τζανδάρης), Σιμόν, Μπεχαράνο (81’ Μανούσος), Μπανγκουρά (66’ Αραμπούλι), Ρόμανιτς, Γκέντσογλου (46’ Ταϊρόν), Λούκας.

ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Σωτηρίου, Πασαλίδης, Μαρινάκης, Νέιρα, Μπουζούκης (77’ Διαμαντής), Βούρος, Γιαννούλης (60’ Ουές), Τσιλιανίδης (65’ Λάμπρου), Στάικος (66’ Τοράλ), Φελίπε, Μεγιάδο.

