Κόσμος

Ουκρανία - Ακάρ: Η Τουρκία προσφέρεται να απομακρύνει τους αμάχους από την Μαριούπολη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανακοίνωσε το Σάββατο ο υπουργός Άμυνας της χώρας Χουλουσί Ακάρ.

Η Τουρκία προσφέρθηκε να απομακρύνει τους αμάχους που έχουν παγιδευτεί στην πολιορκούμενη Μαριούπολη μέσω πλοίων, ανακοίνωσε το Σάββατο ο υπουργός Άμυνας της χώρας Χουλουσί Ακάρ.

«Μπορούμε να παράσχουμε υποστήριξη μέσω σκαφών για εκκενώσεις από τη Μαριούπολη, ειδικά όσον αφορά αμάχους, τραυματίες και Τούρκους πολίτες και πολίτες από άλλα έθνη», είπε ο υπουργός Χουλουσί Ακάρ στους δημοσιογράφους.

Η πόλη-λιμάνι, η οποία βρίσκεται κατά μήκος της Αζοφικής Θάλασσας στη νότια ακτογραμμή της Ουκρανίας, έχει καταστραφεί από το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων και τα σχέδια για ανθρωπιστικούς διαδρόμους εκκένωσης έχουν ματαιωθεί μέχρι στιγμής.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας διαβίβασε το «αίτημά του για υποστήριξη των εκκενώσεων» στον Ρώσο στρατιωτικό ακόλουθο στην Άγκυρα και στον Τούρκο στρατιωτικό ακόλουθο στη Μόσχα, οι οποίοι διαβίβασαν το μήνυμα στις ρωσικές αρχές. Ο Ουκρανός στρατιωτικός ακόλουθος στην Άγκυρα πέρασε επίσης το μήνυμα στις ουκρανικές αρχές, σύμφωνα με τον Ακάρ.

Η Μαριούπολη παραμένει στρατηγικά διαφιλονικούμενη από τις δύο πλευρές, και η ανθρωπιστική κατάσταση εκεί είναι καταστροφική

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, περίπου 160.000 άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι μέσα στην πόλη, η κατάληψη της οποίας θα επέτρεπε στους Ρώσους να εξασφαλίσουν μια εδαφική συνέχεια, από την Κριμαία μέχρι τις δύο αποσχισθείσες φιλορωσικές δημοκρατίες του Ντονμπάς.

Η Τουρκία φιλοξένησε τις διαπραγματεύσεις Ουκρανίας – Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία: Νεκρός ακόμα ένας δημοσιογράφος

Χανιά – απάτη: Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ έκαναν “φτερά” από τραπεζικό λογαριασμό

Ρούλα Πισπιρίγκου: Παλεύω μόνη μου για την αθωότητα μου