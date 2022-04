Οικονομία

Κικίλιας: Ο οινοτουρισμός είναι ψηλά στην ατζέντα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προσπάθεια για τη διεθνή προβολή της εκλεκτής ελληνικής οινικής παραγωγής και την κατοχύρωση του ελληνικού brand name οινοτουρισμού διεθνώς.



Τις εργασίες του τρίτου συνεδρίου για τον οινοτουρισμό, που συνδιοργανώνεται από το υπουργείο Τουρισμού, τον ΕΟΤ και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, χαιρέτισε διαδικτυακά ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας.

Η στρατηγική του υπουργείου Τουρισμού έχει ψηλά στην ατζέντα τον οινοτουρισμό, είπε ο κ. Κικίλιας, με στόχο την προσέλκυση τουριστών υψηλής εισοδηματικής στάθμης, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και τη δημιουργία μοναδικών αυθεντικών εμπειριών για τους επισκέπτες.

Μαζί με την υφυπουργό, Σοφία Ζαχαράκη, προχωρούμε σε μια σειρά από δράσεις για την αναβάθμιση του οινοτουρισμού, μέσα από την δημιουργία πρώτης ψηφιακής πύλης, το σήμα επισκέψιμου οινοποιείου, τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Οινοτουρισμού, ανάφερε ο υπουργός.

Συνεχίζουμε με ακόμη μεγαλύτερη ένταση και δημιουργικότητα την προσπάθεια για τη διεθνή προβολή της εκλεκτής ελληνικής οινικής παραγωγής και την κατοχύρωση του ελληνικού brand name οινοτουρισμού διεθνώς, υπογράμμισε ο κ. Κικίλιας.

Ειδήσεις σήμερα:

Μάνος Δασκαλάκης: Ποτέ δεν περίμενα πως θα φτάσει αυτή η στιγμή (βίντεο)

Αδελφή Ρούλας Πισπιρίγκου: Να γίνει άρση τηλεφωνικού απορρήτου του Μάνου

Άλκης Καμπανός: Το συγκινητικό γκράφιτι στην μνήμη του (εικόνες)