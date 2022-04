Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου - Καλλιακμάνης: Απόλυτα ψυχρή στη ΓΑΔΑ

Ο πρόεδρος της Ένωσης των αστυνομικών υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 για το πως περνά η Ρούλα Πισπιρίγκου στη ΓΑΔΑ.

Ο κ. Καλλιακμάνης τόνισε πως αστυνομικοί στη ΓΑΔΑ αναφέρουν πως πρόκειται για μία ψυχρή γυναίκα. Μάλιστα, ανέφερε πως "αυτά που ακούγονται ότι μιλά σε αστυνομικούς δεν ισχύουν, ζητά μόνο να μιλά στο τηλέφωνο και να πίνει νερό"."

"Ο εισαγγελέας θα δώσει εντολές στους αστυνομικούς" είπε για την πορεία της διαδικασίας.

Τόνισε, μάλιστα, πως "ένοχος δεν είναι μόνο αυτός που σκοτώνει, αλλά και αυτός που βοηθά, που βοήθησε, που δεν μίλησε, που υπέθαλψε το δράστη'.

