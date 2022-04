Κοινωνία

Δημητρακόπουλος για Πισπιρίγκου: Συγκλονιστικό αδίκημα αν αποδειχθεί

Τι ποινές προβλέπονται για τέτοια αδικήματα σύμφωνα με τον δικηγόρο Μιχάλη Δημητρακόπουλο που μίλησε στον ΑΝΤ1.



Για την Ρούλα Πισπιρίγκου που βρίσκεται στην ΓΑΔΑ μετά τη σύλληψη της καθώς κατηγορείται για τον θάνατο της κόρης της Τζωρτζίνας μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη ο ποινικολόγος Μιχάλης Δημητρρακόπουλος.

Όπως είπε ο κ. Δημητρακόπουλος η κατηγορία που βαρύνει την Ρούλα Πισπιρίγκου είναι από τις πιο βαριές που προβλέπει ο ποινικός κώδικας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «οι λέξεις δεν φτάνουν για να περιγράψεις την κατηγορία που αντιμετωπίζει».

Τόνισε, ωστόσο, ότι η εισαγγελική Αρχή πρέπει να αποδείξει τις κατηγορίες, ότι δηλαδή η 33χρονη έδωσε κεταμίνη στο παιδί της. Σημειώνοντας πάντως ότι κατά την εκτίμησή του η δικογραφία είναι στοιχειοθετημένη.

Ο κ. Δημητρακόπουλος, ανέφερε ακόμα πως αν αποδειχθεί οτι η κατηγορούμενη χορήγησε την κεταμίνη στην 9χρονη Τζωρτζίνα τότε, όπως είπε, δεν υπάρχει κανένα ελαφρυντικό για την Ρούλα Πισπιρίγκου.

Όπως σημείωσε αν αποδειχθεί από την Δικαιοσύνη τότε θα πρόκειται για ένα συγκλονιστικό αδίκημα, τόνισε ο κ. Δημητρακόπουλος προσθέτοντας επίσης ότι ίσως σε τέτοια σοβαρα, αποτρόπαια αδικήματα θα πρέπει να εξεταστεί και το ενδεχόμενο να υπάρχει ισόβια καθειρξη αορίστου χρόνου.

Τέλος, τόνισε πως σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου είναι ψυχικά άρρωστη, τότε θα εγκλειστεί ισοβίως σε ψυχιατρείο.

