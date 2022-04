Αθλητικά

Προμηθέας - Ιωνικός: Νίκη για τους Αχαιούς με πρωταγωνιστή τον Αγραβάνη

Με τον Δημήτρη Αγραβάνη να αγγίζει το τριπλ νταμπλ ο Προμηθέας Πατρών υπερασπίστηκε την έδρα του.



Με τον Δημήτρη Αγραβάνη να αγγίζει το τριπλ νταμπλ (33 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 8 ασίστ) και άξιο συμπαραστάτη του τον Τζεράι Γκραντ (23 πόντοι, 7 ριμπάουντ), ο Προμηθέας Πατρών υπερασπίστηκε την έδρα του, παίρνοντας μία αγχωτική νίκη με 88-84 επί του μαχητικότατου Ιωνικού των οκτώ μόλις παικτών, για την 20ή αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League. Με τη σημερινή επιτυχία οι Αχαιοί βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 11-5 και παρέμειναν σε... επαφή με την τετράδα, ενώ οι Νικαιώτες υποχώρησαν στο 4-15 (12η θέση). Στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ιωνικού, ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης μέτρησε 18 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 4 λάθη σε 28 λεπτά συμμετοχής.

Η δυναμική εκκίνηση των γηπεδούχων έδειξε ότι οι Αχαιοί θα περνούσαν ένα άνετο απόγευμα απέναντι στον... μισό Ιωνικό, με τον Αγραβάνη να γράφει το 21-10 στο 7΄. Ωστόσο, ένας πεισμωμένος Μαυροκεφαλίδης πρωταγωνίστησε στο επιμέρους σκορ 4-12 των φιλοξενούμενων, με το οποίο μείωσαν στο 10΄ στο -3 (25-22). Με την άμυνα του Προμηθέα να... υπολειτουργεί, οι Νικαιώτες παρέμειναν σε απειλητική θέση και στη δεύτερη περίοδο, παίρνοντας το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο -1 (47-46).

Με το... καλημέρα της τρίτης περιόδου οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να «κλειδώσουν» τη νίκη και με διάρκεια στο κομμάτι της επίθεσης βρέθηκαν στο 24΄ στο +10 (62-52), ενώ χωρίς να απειληθούν έκλεισαν το δεκάλεπτο στο +7 (74-67). Ο Προμηθέας παρέμεινε σε πλεονεκτική θέση μέχρι το 37΄ (84-75), αλλά με τον Ιωνικό να βρίσκει ρυθμό από τα 6.75, οι Νικαιώτες βρέθηκαν στο 39΄ σε απόσταση αναπνοής (86-84), αλλά ο Αγραβάνης φρόντισε από τη γραμμή των ελευθέρων βολών να χαρίσει τη νίκη στους Αχαιούς.

Τα δεκάλεπτα: 25-22, 47-46, 74-67, 88-84

Οι συνθέσεις:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Ζούρος): Γκραντ 23, Γκάντι 7 (1), Αγραβάνης 33, Σίμπσον 15 (2), Λάγιος, Ρογκαβόπουλος, Άντριτς 7 (1), Βασιλείου, Μπαζίνας 3 (1), Τανούλης.

ΙΩΝΙΚΟΣ (Τσίκληρας): Χάμιλτον 17 (2), Κολοβέρος 14 (1), Μαυροκεφαλίδης 18, Αθηναίου 13 (3), Γκιουζέλης 5 (1), Χατζηκυριάκος, Τζόλος 6 (2), Αρσενόπουλος 11 (2).

