Ρούλα Πισπιρίγκου: Η γνωριμία με τον Μάνο, ο γάμος και οι... φήμες (βίντεο)

Η σχέση της Ρούλας Πισπιρίγκου και του Μάνου Δασκαλάκη ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς. Μάλιστα ο γάμος τους, είχε γίνει τότε πρωτοσέλιδο, στον Τύπο της Πάτρας.

Της Λίλιαν Τσουρλή

Ο έρωτας των δύο νέων ήταν κεραυνοβόλος και μέσα σε λίγους μήνες, ήρθε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί. Η Τζωρτζίνα.

4 Οκτωβριου 2014 ο ποδοσφαιριστής τοπικής ομάδας Μανος Δασκαλάκης και η διαιτητής Ρούλα Πισπιρίγκου βάζουν γκολ στην ευτυχία, όπως γράφει και ο τοπικός τύπος της Πάτρας. Δύο νέα παιδιά αγκαλιά με την ενός χρόνου κόρη τους Τζωρτζίνα ενώνονται ενώπιον Θεού και φίλων με φοντο το γήπεδο στο οποίο γνωρίστηκαν. Η Ρούλα λάμπει στο λευκό της νυφικό και ακόμη και στις νυφικές φωτογραφίες δείχνει τον δυναμισμό της καθώς φωτογραφίζεται να σκοράρει ,ενώ η Τζωρτζίνα έχει αγκαλιά της μια ποδοσφαιρικά μπάλα.

Ο έρωτας σύμφωνα με τους ίδιους κεραυνοβόλος για τα δύο νεαρά παιδιά και μέσα σε λίγους μήνες έρχεται στη ζωή και το πρώτο τους παιδι η Τζωρτζινα.Ο Μάνος δεν δίνει καμια σημασια στις φήμες που ακούγονταν για τον παππού της Ρούλας και τον αιφνίδιο χαμό της τη γιαγια της. Ότι η Ρούλα φερεται να έχει κι αυτή επεισόδια ζήλιας, προκαλώντας μάλιστα κακό - σύμφωνα με τις ίδιες φήμες - σε πρώην συντρόφους της . Ο αθλητισμος εκανε την αγαπη τους να ειναι πιο δυνατη

Δύο χρόνια μετα τη γεννηση της Τζωρτζινας έρχεται στη ζωή και η Μαλένα. Η Ρουλα ολη τους τη κοινη ζωη τη δημοσιευει στα μεσα κοινωνικης δικτύωσης. Φωτογραφιες με αγκαλιες,χαμογελα και πολλή αγάπη με τα υπονοούμενα να ξεκινάνε, όταν αρχίζουν και τα πρώτα σύννεφα στο γαμο τους...

Έχει τελειώσει νοσηλευτική, εργάστηκε ως διαιτητής και όταν μεγάλωσαν τα παιδιά δούλεψε ως καμαριέρα. Συγχρόνως παρακολουθεί σεμινάρια εγκληματολογίας, κάνοντας ανάρτηση και της εγγραφης της ενω την τελευταια φορα που που μπαίνει στη σελίδα του σεμιναρίου είναι στις 10 Μαρτίου, ενώ το πτυχίο δεν το παίρνει ποτέ.

Η συμπεριφορά της χαρακτηρίζεται από τον κύκλο του ζευγαριού περίεργη μετά τους θανάτους των παιδιών της. Κάποιες εκδρομές που κάνει το ζευγαρι μετά τους δύο πρώτους θανάτους σχολιάζονται, οι φωτογραφίες που αναρτά στο διαδίκτυο σχολιάζονται και αυτές.

Η ίδια παραμένει ιδιαίτερα ενεργή και σε διάφορες ιστοσελίδες. Αλλού κάνει αναρτήσεις για τη ζωή μίας μαμάς, αλλού ζητά συμβουλές για θέματα υγείας της και αλλού για εκδρομές που θέλει να κάνει.

Στην τηλεοπτική τους εμφάνιση ένα μήνα μετά τον χαμό της Τζωρτζίνας ξαφνικά όλοι βλέπουν μια γυναίκα που πενθεί, φορώντας μαύρα ,αλλα όχι μια γυναικα καταβεβλημένη. Η ματιά της ειναι προσηλωμένη μπροστά. Δεν χάνει ούτε λεπτό την ψυχραιμία της, δεν λυγίζει.





