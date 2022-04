Αθλητικά

Ιωνικός - Βόλος: Ισοπαλία και τραυματισμός σοκ του Ρομέρο

Δεν ανέδειξε νικητή το εξαιρετικό παιχνίδι που διεξήχθη στη Νεάπολη και το οποίο «σημαδεύτηκε» από τον σοβαρό τραυματισμό του Φράνκο Ρομέρο.

Δεν ανέδειξε νικητή το εξαιρετικό παιχνίδι που διεξήχθη στη Νεάπολη, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των Play Out του πρωταθλήματος της Super League. Ιωνικός και Βόλος αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2, σε ένα παιχνίδι που «σημαδεύτηκε» από τον σοβαρό, αλλά ευτυχώς δίχως περαιτέρω επιπτώσεις, τραυματισμό του Φράνκο Ρομέρο στο 19ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων, χάρη στον Βασίλη Μάντζη (3’, 52’), αλλά οι Θεσσαλοί ισοφάρισαν με τους Πάολο Φερνάντες (65’) και Τομ φαν Βέερτ (71’πέν.).

Με το... καλησπέρα οι γηπεδούχοι ευτύχησαν να ανοίξουν το σκορ. Από εκτέλεση κόρνερ του Αίας Αοσμαν, ο Μάντζης πήρε την κεφαλιά νικώντας και τον Μπόρις Κλέιμαν για το 1-0 μόλις στο 3ο λεπτό. Θέλοντας να εκμεταλλευτούν το momentum, οι παίκτες του Δημήτρη Σπανού έψαξαν και δεύτερο γκολ. Στο 7’ ο Ρομέρο πρόλαβε προ κενής εστίας τον Ρεϊνάλντο Λένις ενώ μετά ανέλαβε δράση ο Κλέιμαν που είπε «όχι» στις προσπάθειες των Λένις (9’, 12’) και Αοσμαν (11’). Ο σοκαριστικός τραυματισμός και αναγκαστική αλλαγή του Ρομέρο στο 19’, έριξε πολύ το ρυθμό της αναμέτρησης. Ωστόσο, στο 40’ και πάλι ο Κλέιμαν ήταν έτοιμος για να αποκρούσει την κεφαλιά του Γιώργου Μύγα.

Γρήγορος ρυθμός και στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, με τους Ντάλσιο και Ζεάν Μπαριέντος να δοκιμάζουν τα αντανακλαστικά των Κλέιμαν (48’) και Λευτέρη Χουτεσιώτη (50’), αντίστοιχα. Στο 52’, όμως, ο Μάντζης πέτυχε με ωραίο πλασέ το 2-0, όντας παραλήπτης της ωραίας συνεργασίας των Λένις, Άοσμαν. Οι Θεσσαλοί αντέδρασαν και μάλιστα άκρως πειστικά. Την κεφαλιά του Λεβέν Γκιουλέν έδιωξε σε κόρνερ ο Χουτεσιώτης στο 59’ ενώ στο 63’ η κεφαλιά του Φαν Βέερτ σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Δυο λεπτά μετά, το ωραίο σουτ με το αριστερό του Φερνάντες, δεν άφησε περιθώρια στον τερματοφύλακα του Ιωνικού, για το 2-1. Στο 69’, ο Ευστάθιος Γκορτσίλας – μετά και τη σύμφωνη γνώμη του VARίστα Σπυρίδωνα Ζαμπάλα – καταλόγισε πέναλτι σε χέρι του Μύγα. Την εσχάτη των ποινών μετέτρεψε σε γκολ ο Φαν Βέερτ για το 2-2 στο 71ο λεπτό. Οι δυο ομάδες πλησίασαν και σε τρίτο γκολ, ο Ιωνικός με τον Βαγγέλη Πλατέλλα στο 84’ και ο Βόλος με τον Φαν Βέερτ στο 86’, ωστόσο το τελικό σκορ δεν άλλαξε.

Ο ένας βαθμός δεν άλλαξε τη βαθμολογική θέση των δύο συλλόγων, ωστόσο τους έφερε ακόμα πιο κοντά στην απευθείας παραμονή στη μεγάλη κατηγορία, πέντε αγώνες πριν το φινάλε.

Οι συνθέσεις:

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): Χουτεσιώτης, Αοσμαν (76’ Πλατέλλας), Ντάλσιο (76’ Κιάκος), Βαλεριάνος, Τσιγκρίνσκι, Μύγας, Σάντσες, Ρομαό, Κάνιας, Λένις (84’ Βαλέντε / 90’+3’ Τσιριγώτης), Μάντζης (76’ Τουράμ).

ΝΠΣ Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Κλέιμαν, Γκουλέν, Άλχο, Φερράρι, Ρομέρο (25’ Ρίνερ), Πουρίτα (55’ Ρεγκατέν), Φερνάντες, Νίνης (54’ Μεταξάς), Μπαριέντος, Μπαρτόλο (77’ Ροσέρο), Φαν Βέερτ.

