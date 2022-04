Αθλητικά

Οπαδική βία - Θεσσαλονίκη: Σύλληψη νεαρού για την κλοπή ζακέτας από ανήλικο

Ένας 17χρονος ο οποίος, με την απειλή χρήσης σωματικής βίας, αφαίρεσε από έναν ανήλικο ζακέτα που έφερε το έμβλημα αθλητικής ομάδας συνελήφθη από την αστυνομία.

Το περιστατικό συνέβη χθες το βράδυ σε περιοχή της Πυλαίας ενώ μετά από ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Πυλαίας - Χορτιάτη έγινε η ταυτοποίηση των στοιχείων και η σύλληψη του 17χρονου.

Ο 17χρονος θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

