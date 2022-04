Πολιτική

Ουκρανία: Ο Δένδιας στην Οδησσό ως επικεφαλής ανθρωπιστικής βοήθειας

Ως επικεφαλής αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας θα βρεθεί στην Οδησσό ο Έλληνας ΥΠΕΞ.



Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας θα επισκεφθεί την Κυριακή την Ουκρανία και συγκεκριμένα την Οδησσό, σύμφωνα με πληροφορίες,

Ο Νίκος Δένδιας θα βρεθεί στην Οδησσό ως επικεφαλής αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να έχει εκεί συναντήσεις με Ουκρανούς αξιωματούχους και εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας.

Το ταξίδι έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή και θα πραγματοποιηθεί τελικά αν το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας, καθώς χθες στα περίχωρα της Οδησσού σημειώθηκε και πάλι επίθεση με ρουκέτες.

